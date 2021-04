Juntos por el Cambio teme una maniobra para suspender las PASO

BUENOS AIRES. Ni Gobierno ni el oficialismo parlamentario presentarán un proyecto para postergar este año las elecciones primarias y generales, tal como se había acordado hace tres semanas con el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.

Las suspicacias volvieron a acechar al principal espacio opositor y, con ellas, el fantasma de que el Gobierno finalmente intente suspender las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias). O como pretenden algunos dirigentes del Frente de Todos, organizar una suerte de Ley de Lemas, donde primarias y generales tengan lugar el mismo día.

Según La Nación, desde el Ministerio del Interior confirmaron que la discusión sobre el diferimiento del cronograma electoral deberá saldarla el Congreso. Y que, por ello, no presentará una iniciativa en ese sentido.

“Nosotros nos propusimos buscar puntos de consenso entre quienes no querían alterar el calendario electoral y los que insistían en suspender por este año las primarias. Creemos que, atento a lo que sucede con la pandemia y para ganar más tiempo en la vacunación, las primarias no deberían realizarse en agosto, como está ahora previsto. Pero será el Congreso el que tome la decisión”, indicaron fuentes cercanas al ministro De Pedro, según el citado diario.

La propuesta de Juntos por el Cambio

Cabe recordar que la semana pasada, tras diez días de recibir la propuesta del Gobierno para postergar ambas elecciones por un mes, Juntos por el Cambio anunció que accedería, pero con una condición. Desde el principal frente opositor señalaron que aceptaría la iniciativa en tanto y en cuanto contenga una cláusula gatillo que garantice que no habría nuevas modificaciones en el calendario electoral.

Lo que pretende la oposición de JxC es garantizar que el Gobierno convoque a las elecciones primarias. Sucede que un sector del oficialismo, más específicamente, los gobernadores aliados al kirchnerismo, preferirían evitar las PASO.

A sabiendas que, por la gestión de la pandemia del coronavirus, habría una importante cantidad de votos castigo a los oficialismos, la estrategia de los gobernadores es dificultar el armado de los frentes opositores. De ahí la necesidad de liquidar las PASO. Al menos, este año.

Pasó una semana y pese a que se acortan los plazos para la convocatoria a las elecciones, el Gobierno no respondió a la contrapropuesta de Juntos por el Cambio. El plazo de convocatoria a elecciones vence el próximo 10 de Mayo. Es decir, dentro de menos de dos semanas.

Pese a que el oficialismo hizo trascender que esta semana arrancaría el debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, todavía no hay fecha. Tampoco formalizó la presentación de un proyecto de ley para postergar las elecciones, como lo había anticipado De Pedro.

“Ahora estamos abocados a la cuestión pandémica y a las nuevas restricciones para frenar la segunda ola. La semana próxima nos abocaremos al tema electoral”, deslizaron en el entorno de Sergio Massa, presidente de la Cámara baja, para aplacar los temores y sospechas. Asimismo, confirmaron que, por ahora, no se espera un proyecto del Poder Ejecutivo al respecto.

Presentación de un proyecto del bloque Argentina Federal

Sin embargo, esta semana, el diputado Pablo Ansaloni, del bloque Unidad y Equidad para el Desarrollo, presentó una iniciativa calcada del borrador que elaboró el ministro De Pedro. Dicha iniciativa propone postergar por única vez las elecciones primarias para el 12 de setiembre y las generales para el 14 de noviembre con motivo de la pandemia. No incluye la “cláusula gatillo” propuesta por Juntos por el Cambio. Vale decir, no establece que no podrá haber futuras postergaciones.

Ansaloni, junto al diputado mendocino José Ramón, son aliados del oficialismo en la Cámara baja.

Pero las señales de alarma sonaron más fuertes con las últimas declaraciones del jefe del bloque de senadores oficialistas, José Mayans. El formoseño, un hombre del gobernador Gildo Insfrán, sostuvo que habría que “suspender” las elecciones primarias previstas para este año. También pidió “hacer una sola elección” en noviembre, “cuando la mitad de la población esté vacunada”, ante el incremento de casos de coronavirus en el país registrados en los últimos días.

En Juntos por el Cambio tomaron nota. Contrarios a la suspensión de las primarias, temen que esa sea la jugada final del Gobierno. Para el frente opositor, la posibilidad de alianzas con distintos sectores se fortalece a partir de las primarias, donde el electorado definirá los candidatos. Definida esa instancia, diversas fuerzas podrían sumarse a JxC y complicar aún más a los oficialismos provinciales y nacional.