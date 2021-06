POSADAS. El Frente Renovador de la Concordia terminó celebrando una victoria pírrica este domingo, en las legislativas provinciales y municipales, donde se impuso con el 46,56% de los votos, en una elección marcada por el histórico ausentismo del electorado, que prefirió cuidar su salud a exponerse a contagios de coronavirus (Covid-19).

Es que la Renovación retrocedió de manera categórica en su caudal de votos si se compara los comicios de este 6 de Junio con las elecciones del 2 de junio del 2019, en las que el gobernador Oscar Herrera Ahuad resultó electo. En aquellas elecciones, el Frente de la Concordia consiguió 491.231 votos (72,86%), en unos comicios en los que participó el 78,58% del padrón.

Sin embargo, en los comicios de este domingo, el oficialismo “misionerista” consiguió 235.546 votos (el 46,56%). En un contexto de inédito ausentismo de los votantes. Apenas participó el 63% del padrón habilitado para votar.

La tremenda caída en el volumen electoral de la Renovación

Es decir, en números fríos, al comparar las elecciones del 2 de junio del 2019 con las del 6 de junio del 2021, el oficialismo que comanda el ex gobernador Carlos Rovira, perdió más de la mitad de su caudal electoral. Cosechó 255.685 votos menos que en 2019. Y en porcentajes, perdió un 26,3% de los votos. Esto se tradujo también en la cantidad de bancas: en 2019 se alzaron con 16 diputaciones y ahora apenas conseguirían 11.

No obstante, la Renovación, a través de sus principales referentes salió a festejar una victoria que, aparentemente, mucho tuvo que ver con el adelantamiento de las elecciones, el fracaso en la campaña de vacunación antiCovid, y el altísimo abstencionismo de los votantes. Sucede que muchos de los votantes que decidieron no ejercer su derecho al voto, o están aislados preventivamente, o están enfermos o simplemente no quisieron exponerse a contagios en el contexto del aumento de casos, internaciones y muertes por coronavirus en Misiones.

Dada la especulación con el adelantamiento de las elecciones para no sufrir el voto castigo contra sus aliados del Frente de Todos, el multimillonario gasto en promocionar sublemas renovadores y las múltiples acciones de marcado sesgo clientelar, el resultado para la Renovación fue paupérrimo. E inclusive vergonzoso, según afirman fuentes con llegada a la cúpula del espacio que gobierna la provincia desde hace casi 20 años.

Juntos por el Cambio fortalecido en la unidad

En la otra vereda, el Frente Juntos por el Cambio, si bien quedó segundo en los comicios celebrados este domingo, robusteció su caudal de votos y avanzó en los porcentajes de votos. Cabe recordar que, en las generales del 2019, el frente opositor en Misiones había cosechado 118.901 votos (17,63% de los sufragios). Lo que representó 3 bancas para el espacio. Anoche, según el conteo provisorio, JxC sumó 140.238 sufragios. Es decir, el 27,72%. Y pasó a conseguir 6 bancas, como mínimo.

En otras palabras, el espacio opositor del PRO y el radicalismo, potenciado por el Peronismo Republicano de Activar, subió 10 puntos porcentuales en el volumen electoral. Y sumó 21.337 votos, con la salvedad de que podrían haber sido muchos más, si los comicios se concretaban en un contexto sanitario no tan grave como el presente.

Desde el espacio opositor evalúan que la fortaleza del espacio está justamente en la unidad, porque rencillas internas, personalismos y una división de la fuerza, habría atomizado el voto a la oposición. Y habría favorecido a un oficialismo renovador que, tal parece, cada día depende más de la Ley de Lemas. Y de la caja del Estado para subvencionar sublemas y movilizar punteros políticos, y así mantenerse en el poder.

El mensaje del histórico ausentismo en los comicios

De todas formas, que cerca del 37% del electorado haya rechazado participar en las elecciones parece un mensaje contundente contra el presente adelantamiento de las elecciones. Y otras políticas públicas desplegadas por el Frente de la “Concordia Social”. No hubo ninguna otra elección en la historia reciente, con tan bajo nivel de participación.

Obviamente, el ausentismo terminó favoreciendo a la Renovación. Como todo partido oficialista, el FR tiene una mayor capacidad de movilizar votantes que los demás partidos de la oposición. Quizás allí radique la explicación de los motivos que llevaron al gobierno provincial a convocar a elecciones en Junio. Y evitar unos comicios unificados en Noviembre, donde la población estaría más protegida por las vacunas antiCovid. Pero también, donde hubiera quedado más expuesta la ligazón entre la Renovación y el Frente de Todos.