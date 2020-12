Losardo rechazó acusaciones impulsadas por el kirchnerismo duro

BUENOS AIRES. La Ministra de Justicia Marcela Losardo enfrentó a través de las redes sociales una operación política en su contra ejecutada por el kirchnerismo duro que pretende su cargo como ministra de Justicia. A Losardo la acusaron de tener una cuenta offshore junto a su marido para erosionar su imagen pública y forzar su renuncia en el Gabinete Nacional. Alberto Fernández se comunicó con la ministra y ratificó su confianza política ante el vendaval interno que se provocó desde las cercanías del Instituto Patria.

“Quiero aclarar que no tengo ninguna offshore y mi marido tampoco; no tengo relación con el exministro Garavano ni con mesa judicial alguna”, posteó Losardo en su cuenta oficial de Twitter, según publicó Infobae. Para muchos, que el kirchnerismo más rancio ejecute una operación de acoso y derribo contra la ministra de Justicia, no es casual.

Es que Losardo es amiga personal de Alberto Fernández desde antes de la llegada de la democracia en 1983. Su agenda política apunta a preservar la relación institucional entre los poderes al margen de compartir con el Presidente su programa de reformas en la justicia en la Argentina.

El respaldo de Alberto a su ministra más cercana

Pero en el Instituto Patria y ciertos senadores vinculados a Cristina Kirchner sostienen en la intimidad que Losardo “es tibia” al momento de enfrentar a la Corte Suprema y a Comodoro Py. Esto en el contexto del avance de las causas penales contra la ex presidenta y ex funcionarios kirchneristas por corrupción en el Estado. Por eso exigen que Alberto Fernández fuerce su renuncia cuando decida un probable cambio de gabinete.

El Presidente no comparte las opiniones del kirchnerismo duro y ya dejó trascender que Losardo continuará en la cartera de justicia en tanto él sea presidente. Sin embargo, el kirchnerismo tiene resortes importantes en el Ministerio de Justicia. Y la intención del Instituto Patria es colocar a uno de estos funcionarios del kirchnerismo más rancio, en lugar de Losardo.

Cabe recordar que Cristina Fernández de Kirchner está en una cruzada personal contra la Corte Suprema para evitar que todas sus causas por corrupción terminen bajo el análisis legal del principal tribunal de la Argentina. La vicepresidenta usa erróneamente el concepto del lawfare para defenderse. En realidad, hay muchísima evidencia en su contra. Y la Corte la evaluará cuando le corresponda en términos procesales.

Los puestos que pretenden en el Instituto Patria

Desde su perspectiva, Cristina considera que Losardo no tiene una actitud pro-activa en favor de su línea de defensa penal. Y ya admitió que piensa que es momento de suceder a la ministra de Justicia por un funcionario que obedezca agenda del Instituto Patria.

Tras el discurso de Cristina Fernández instando a los ministros y legisladores que no funcionan a buscarse otro trabajo, la interna en el Frente de Todos escaló aceleradamente. Alberto Fernández ratificó a su gabinete, mientras que ciertos laderos de Cristina iniciaron movimientos para desgastar a los ministros que son totalmente leales al Presidente.

En ese contexto de interna feroz, Losardo se transformó en un blanco móvil. Pero el kirchnerismo no sólo pretende ocupar la cartera de Justicia. También desea colonizar la Cancillería, el Ministerio de la Producción y las secretarias Legal y Técnica, de Asuntos Estratégicos, General de la Presidencia y de Medios de Comunicación. Y por supuesto, la Jefatura de Gabinete.