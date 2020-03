Maidana estaba en la mira y la huelga docente decretó su caída

POSADAS. La salida de Mauricio Maidana como presidente del CGE (Consejo General de Educación), confirmada este lunes por el gobernador Oscar Herrera Ahuad, se venía gestando desde hace tiempo. Pero el éxito de la huelga y movilización de docentes misioneros de este año y la desaparición física de su protectora, Stella Maris “Marilú” Leverberg, fueron detonantes según indican fuentes del Consejo.

Según fuentes consultadas, Maidana estaba en la cuerda floja, no sólo por las múltiples y reiteradas denuncias contra su gestión por irregularidades en la designación de cargos docentes –nombramiento de militantes de Adomis sin título habilitante-, protección a personas en situación ilegal, entre otras violaciones al Estatuto Docente, sino también por un reciente escándalo político y judicial.

El escándalo por el fraude en las elecciones del CGE

Maidana es uno de los imputados por estar cobrando horas cátedra en una escuela-fantasma. Se trata de una causa del fuero federal por malversación del Fonid (Fondo Nacional de Incentivo Docente), que se pagaba a “docentes” que, en realidad, no cumplían función áulica alguna. Esta causa penal se disparó tras las presuntas maniobras de fraude electoral denunciadas en las elecciones del CGE y de Junta de Clasificación y disciplina, del 29 de Noviembre del 2016.

Como informó este medio en su momento, para poder ganar las elecciones en la rama secundaria, Adomis y el oficialismo renovador incluyó a administrativos, médicos, empleados y encargados de prensa dentro del padrón de los comicios. Bajo el pretexto de que los mismos, estaban nombrados en horas cátedra, los incluyeron de último momento para torcer el resultado de esas elecciones.

La corrupción con el Fonid y la desaparición de la protectora

Así, la opinión pública conoció el escandaloso nombramiento de militantes renovadores como docentes en escuelas inexistentes. En esa lista de nombrados en escuelas fantasma, figuraba el propio Maidana, para muchos, quien avaló el presunto fraude electoral. No sólo él, también está entre los “docentes”, la actual diputada nacional Flavia Morales. Pero hay muchos más empleados estatales con horas cátedra, en flagrante violación de las normativas que impiden el doble cargo en el Estado y del Estatuto Docente.

No obstante, Maidana fue sostenido en su cargo durante todos estos años en los que las causas por el fraude en las elecciones del CGE y por la malversación del Fonid, no avanzaron en la Justicia. Sin embargo, de acuerdo con las fuentes, el gravísimo conflicto salarial y laboral con los docentes misioneros, termina siendo el detonante para la eyección del cuestionado Maidana en el CGE. Siempre fue un hombre claramente vinculado al poder político de “Marilú” Leverberg. Sin el respaldo de la ex secretaria general de UDPM, su suerte parecía echada.

Maidana (centro) al lado de Galarza y María Eugenia Safrán (der.)

