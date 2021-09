Manzur: “Ojalá que Dios nos ayude”

BUENOS AIRES. Juan Manzur pidió ayuda divina para que el gobierno nacional encuentre el rumbo para salir de la crisis, a escasas semanas de la paliza electoral sufrida por el Frente de Todos en las PASO, resultado que derivó en la llegada del gobernador tucumano al gabinete del presidente Alberto Fernández. Fue el Jefe de Gabinete quien cerró un acto oficial con una frase que marca el cambio de época en el equipo del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

“Recién una señora que pasó me miró y me dijo: ‘Que Dios lo ayude’. Y yo no le dije nada. Ahora lo voy a decir en publico. Ojalá Dios nos ayude, nos dé una manito. Porque esta vuelta realmente nos hace falta para saldar las deudas que Argentina tiene”, afirmó el jefe de Gabinete.

Según LPO, los dichos de Manzur no pasaron desapercibidos en las redes sociales. Enseguida generaron polémica especialmente entre los sectores más progresistas del oficialismo, que ya tienen en la mira al tucumano por su ferviente militancia en contra del aborto legal.

Ya la semana pasada un saludo del jefe de gabinete a la comunidad católica había causado incomodidad. Cabe recordar que Alberto Fernández, había definido el 1 de Marzo del 2020: “somos un gobierno de científicos, no de CEOs”. Estas declaraciones de Manzur, ponen en entredicho aquella apreciación del presidente.

Otro anuncio sin la presencia del presidente

Manzur encabezó en el Museo del Bicentenario el acto de anuncio de la implementación de un plan de jubilaciones anticipadas para personas que cuenten con los 30 años de aportes requeridos por ley pero les faltan cinco años o menos para alcanzar los límites de edad y hayan estado desocupadas al 30 de junio pasado.

El jefe de gabinete estuvo junto a los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y de Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, y la titular de Anses, Fernanda Raverta.

El de este mediodía fue otro acto importante en el que no participó Alberto Fernández, lo que muestra la estrategia electoral del Frente de Todos, de ya no exponer al presidente y a la vicepresidente Cristina Kirchner, en los actos de gobierno. De todas formas, ambos tienen una altísima imagen negativa, que incluso aumentó en las últimas semanas, según varios sondeos nacionales.