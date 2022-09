Martín Arjol: “Este Consenso Fiscal habilita a las provincias a subir Ingresos Brutos”

El jueves 16 de septiembre, el oficialismo convirtió en ley el Consenso Fiscal. Este proyecto, entre otros puntos, habilita a las provincias a crear nuevos impuestos y subir las alícuotas de algunos ya existentes, como Ingresos Brutos y Sellos.

En ese contexto, para conocer más detalles sobre lo que significa este proyecto, el diputado nacional Martín Arjol, fue entrevistado por Gastón Daza en el programa La Semana, que se emite por Misiones Cuatro y al respecto declaró: “el Consenso Fiscal es un tema que veníamos hablando en el año 2017 por primera vez. En Argentina se asume un Consenso Fiscal que tenía una visión a largo plazo, que tenía una perspectiva de ir descendiendo los impuestos, tanto a nivel provincial como nacional y, que, claramente tenía para nosotros una visión fundamental, que es llegar un momento en que la Argentina debe rediscutir una ley de coparticipación federal”, explicó el legislador.

En ese sentido, dijo que el proyecto aprobado recientemente es “una ley que es totalmente y absolutamente injusta para la provincia de Misiones”, precisó.

En ese sentido, agregó: “la provincia de Misiones tiene, en algunos casos, el doble de población que otras provincias vecinas y recibe la mitad de coparticipación que esas provincias”.

Asimismo, hizo una comparación del Consenso Fiscal del 2017 y el actual: “aquel Consenso Fiscal del 2017 planteaba un camino para llegar a eso. Este Consenso Fiscal es contrario, habilita a las provincias a subir ingresos brutos, a crear el impuesto a la herencia, que algunas provincias no tienen”.

“El Consenso Fiscal, lo que le está diciendo a las provincias es, ‘no te voy a mandar plata, por lo tanto, fíjate como aumentás tus impuestos para hacerte cargo de tus gastos’. Claramente, el consenso fiscal está diciendo a las provincias ‘va a haber recorte’”, explicó el diputado nacional por Misiones.

En esa línea añadió: “el Consenso Fiscal, para nosotros, implicaba un retroceso y por eso decidimos votar en contra, hubo decisión, como también lo hubo en el Senado”.

“Creíamos que no era el camino, la Argentina tiene que ir a un modelo donde apostamos fuertemente a la inversión y producción para ir a generar trabajo digno y fortalecer el consumo y, para girar esta rueda, el camino no es con más impuestos, el camino obviamente es, en estos momentos, mantener el equilibrio fiscal y ser serios en estas cuestiones y una discusión más federal”.

Respecto al impacto de los impuestos en el sector privado señaló: “el sector privado ya no soporta más aumentos de impuestos, hay que ir a un sistema que sea más equitativo, por ejemplo, Bienes Personales, hay cuestiones que desalientan la posibilidad, no solo en el caso de Bienes Personales sino de Ganancias, de poder invertir, de paulatino descenso impositivo, porque ha crecido exponencialmente, no solo la presión nacional, sino la provincial, y esto se nota la participación de Ingresos Brutos que genera la provincia”.

“También se da, cuando uno ve los distintos impuestos, el Impuesto al Sello, que muchas provincias han creado y lo han distorsionado y terminan aplicando al sector financiero”, declaró Arjol.