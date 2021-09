Petri cruzó a Tolosa Paz por el proyecto de ficha limpia

BUENOS AIRES. El diputado nacional Luis Petri (UCR) le respondió en forma caústica a la precandidata del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires Victoria Tolosa Paz, quien se refirió al proyecto de “ficha limpia”, y consideró que esa ley no debe existir sin antes rever la Justicia.

“No me sorprende que Tolosa Paz no quiera #FichaLimpia. El Frente de Todos siempre se opuso y la rechazó, por eso hoy no tenemos ley”, lanzó Petri en su cuenta de Twitter, sobre un tema que se debatió en el Congreso durante la gestión anterior pero no avanzó. Cabe recordar que la iniciativa de la “ficha limpia” busca que condenados por delitos de corrupción no puedan ser candidatos a cargos electivos.

Según Parlamentario, en noviembre pasado, el proyecto se puso sobre la mesa en la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde Juntos por el Cambio enfatizó sobre su apoyo a que avance la ley. Pero el Frente de Todos dejó sentado su rechazo. Casualmente, la principal conductora de la coalición que gobierna el país, tiene varias causas por corrupción en el Estado, aún abiertas. Y varias con elevación a juicio oral.

En ese contexto, el mendocino Petri agregó: “El 12 de septiembre tenemos la oportunidad de decirles que la mayoría de los argentinos sí queremos ficha limpia en el país!”.

El rechazo de la kirchnerista Tolosa Paz al proyecto para que condenados por corrupción no puedan postularse

Este miércoles, en declaraciones al canal A24, Tolosa Paz se mostró decididamente en contra del proyecto. “No lo vi desarticulado. Pero no estoy de acuerdo porque el espíritu de eso refleja un paso que la Argentina tiene que discutir antes: quién juzga, quién imputa y quién procesa”, planteó la kirchnerista.

“Sobre un sistema judicial que suele imputar y procesar bajo denuncias según el calor (sic) político, creo que nos conviene discutir qué Justicia nos merecemos para luego, con esas certezas, avanzar con todo lo demás. Si no, estaríamos limitando la participación democrática de hombres muy capacitados que han sido víctimas de la persecución”, señaló Tolosa Paz, quien obviamente no se refería al ex Secretario de Obras Públicas, José López, detenido en 2016 cuando portaba armas de guerra y revoleaba bolsos con 9 millones de dólares no declarados, en un convento en General Rodríguez (Buenos Aires).