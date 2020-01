Primera aparición pública de Mauricio Macri luego de dejar la presidencia

El ex presidente Mauricio Macri-que se encuentra vacacionando en el sur del país-realizó su primera aparición pública junto a un grupo de referentes y militantes del PRO en Villa La Angostura.

“Estoy convencido que esta vez no nos van a llevar puestos como en el 2001”, comentó Mauricio en el encuentro.

“La verdad de los últimos 30 días, de estar anímicamente destruido por este año y medio, fue una experiencia increíble. Me llevaba la energía de todos ustedes. Me llevaba, me llevaba, me llevaba”, contó Macri sobre el último tramo de la campaña presidencial, donde protagonizó actos masivos en todo el país.

Por otra parte, el ex mandatario reveló que planteaba recaudos hacia el interior de su equipo gubernamental sobre el nivel de endeudamiento durante su gestión: “Yo siempre les decía a todos, cuidado que los mercados no te dan más plata y nos vamos a la mierda”. Y dijo que lamentó que le pidieran sus funcionarios que se quedaran “tranquilo”.

Algunos de los dirigentes que participaron de la charla fueron: Aníbal Tortoriello, exintendente de Cipolletti; Sergio Capozzi, coordinador de la Fundación Pensar Río Negro y apoderado del PRO; Juan Martín, legislador provincial por Cambiemos; Sergio Wisky, exdiputado, entre otros.

La última vez que Macri hizo algún tipo de comentario público fue durante la Nochebuena y fin de año, cuando publicó un mensaje en las redes sociales.

Seguí a MisionesCuatro en Google Noticias haciendo click aqui.