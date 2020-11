Recrudeció la violencia de género “porque estamos encerradas en nuestras casas”, sostienen

POSADAS. Laura Novo, abogada que colabora con la ONG, Casa del Encuentro, advirtió que ha recrudecido el flagelo social de la violencia de género y los femicidios, en el marco de la pandemia del coronavirus (Covid-19). Y esto se origina, según ella, en las condiciones propias de la crisis sanitaria y la falta de aplicación efectiva y sostenida, de las políticas públicas para erradicar la violencia de género.

“La situación de violencia de género en este periodo, recrudeció en todos los países. Sin embargo, en algunos países se avanzó. Y en otros, como Argentina, no están avanzando en el tratamiento de esta pandemia de la violencia de género”, comentó Novo, en diálogo con MisionesCuatro.

Consultada por las causas que llevan a que empeore aún más este flagelo social, Novo comentó: “Es porque estamos encerradas en nuestras casas con un hombre violento y muchas veces no visibilizamos esa violencia. La ley ESI (Educación Sexual Integral) no se aplica y la ley Micaela no capacitó a todos los agentes (del Estado). Son las fallas del sistema que llevan a un incremento de los femicidios”, lanzó la abogada.

En esta línea, Novo recordó que, de acuerdo con el observatorio de violencia de la Casa del Encuentro, “más del 61% de las mujeres fueron víctimas por su ex pareja y en su hogar”.

Respecto de los números de mujeres asesinadas en lo que va del año, Novo explicó que hacen mediciones anuales que difunden a año vencido. Pero este año, desde el 20 de Marzo, cada 15 días van presentando un informe.

“Cada caso se estudia. No queremos dar una cifra que no se corresponda con la realidad. En este momento venimos presentando datos cada 14 días. (En 2020) estamos hablando de 178 femicidios de mujeres. Encabezan Buenos Aires, Tucumán y Santa Fe. Son cifras que alarman. Pero ni las provincias ni nación están acompañando esta situación. Debe haber políticas públicas no sólo sobre la salud sino también sobre la violencia de género”, subrayó.