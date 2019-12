OBERÁ. El diputado provincial Roberto Rocholl (PRO – JPC), presentó la renuncia a su cargo de carácter indeclinable, aduciendo problemas de salud. La información fue confirmada por los encargados de prensa del diputado obereño, quienes ratificaron que la renuncia es “exclusivamente de índole particular y fundamentalmente por mi estado de salud”.

En horas de la tarde, confirmada la renuncia de Rocholl al cargo cuyo mandato vencía en 2021, circuló en las redes sociales una carta abierta, en la que el diputado se explaya sobre su decisión y anticipa que su banca será ocupada por el dirigente eldoradense, Fernando Mudry. La renuncia será efectiva al momento en que sea tratada y aprobada en el recinto, posiblemente en Mayo, cuando la Legislatura retome su actividad.

A continuación, presentamos la comunicación difundida por Rocholl

“Queridos amigos y colegas del Pro Oberá, Cambiemos y Juntos por el cambio. Por la presente quiero comentarles sobre la decisión que tomé hoy a eso de las 10,30 de la mañana, que fue presentar mi renuncia al cargo de diputado provincial. Pensé escribir esto antes que llegue la noticia, pero se ve que los medios andan rápido.

El motivo de la presente es exclusivamente de índole particular y fundamentalmente por mi estado de salud. La renuncia se materializará una vez que el pleno de los diputados, la traten en el recinto y sea aprobada, para eso pueden pasar algunos meses.

Quiero informarles que no es una decisión repentina, la tomé pensando varios meses y buscando el momento que produzca menos impacto en los medios y teniendo en cuenta que el diputado electo que me sucederá será Fernando Mudry de Eldorado, que pertenece a nuesto espacio.

(Asimismo) quiero expresarles el sincero y profundo agradecimiento a todos los que durante estos 4 años me vienen acompañando, ya que no llegué solo a este lugar, por lo que me comprometo a seguir trabajando y apoyando la continuidad del espacio y logros obtenidos en las personas que tomen la posta de seguir adelante con mi acompañamiento sin ningún lugar electivo a la vista.

Es decir, mi renuncia es a cualquier cargo político presente y futuro, sin dejar de trabajar por aquello que nos motivó hasta hoy por Oberá, Misiones y la Querida Argentina. Les mando un gran abrazo y a todos les deseo de corazón que tengan un Feliz Año Nuevo. Saludos”.