Tras la reunión con Rodríguez Larreta, Alberto Fernández dará conferencia de prensa

BUENOS AIRES. Luego de mantener una cumbre con el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta por la suspensión de las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por dos semanas, el Presidente de la Nación Alberto Fernández dará una conferencia de prensa para brindar detalles sobre el encuentro.

El encuentro fue a pedido del mandatario porteño y la hizo durante otra rueda con periodistas realizada ayer en la que analizó la decisión de Alberto de suspender las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) desde el lunes próximo y por dos semanas a causa de la segunda ola de coronavirus.

En la reunión ambos dejaron en claro sus diferencias respecto a la presencialidad en las escuelas del AMBA. Fernández le dijo a Larreta que prometió controles en CABA que no se llevaron a cabo mientras que Larreta contestó en el mismo sentido: dijo que las escuelas no generan contagios y que la medida no fue consensuada.

El vínculo, que el año pasado pasaba su mejor momento, se desgastó con el correr de los meses y ahora existe una enorme desconfianza entre las partes. Es así que la Ciudad pide que se le ordene al Estado Nacional que “se abstenga, hasta el dictado de la sentencia definitiva y firme, de llevar a cabo cualquier acto que implique poner en ejecución el Decreto cuestionado”.

Cabe señalar que es muy posible que la Corte Suprema postergue su decisión ya que no quiere inmiscuirse en cuestiones políticas, por lo que el lunes los chicos no volverían a las aulas y deberán tener clases virtuales.