Sala redobla la presión sobre Alberto Fernández para que la indulte

BUENOS AIRES. A siete años de su detención, la jefa de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala, volvió a la carga contra el Presidente de la Nación Alberto Fernández, a quien volvió a exigirle que la indulte. “Cristina Kirchner le ha pedido que use la lapicera, eso lo tiene que decidir Alberto, la decisión pasa por él más que nada”, dijo Sala, tras el acampe del kirchnerismo para pedir la condonación de la pena de la dirigente.

Según publicó TN, Sala tiene condena confirmada por la Corte Suprema a 13 años de cárcel en la causa conocida como “Pibes Villeros”. La encontraron culpable de ser jefa de asociación ilícita, de fraude al Estado y de extorsión. Y al fallo lo firmaron de forma unánime en la Corte Suprema: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, consideraron que no se habían violado los derechos de la defensa y el debido proceso.

En ese contexto, en las últimas horas, la jefa de la Tupac Amaru volvió reclamar al Presidente “que tenga valentía”. Y le pidió que “le deje de tener miedo a los medios nacionales opositores, porque por ahí se le tiene miedo a una tapa de diario”. “Hoy me gustaría un indulto”, sostuvo Sala en declaraciones a Página 12.

Sala acusó a los jueces de la Corte Suprema de tener un “acuerdo político” con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, en momentos en que el Gobierno avanza en el juicio político contra el máximo tribunal.

El presidente se niega a indultar a Sala “porque intervino la justicia provincial”

Por su parte, el Presidente rechazó la posibilidad de que vaya a indultar a Sala. “Soy un hombre de derecho y no puedo vulnerar la Constitución”, dijo el mandatario, insistiendo en que no puede tomar esa eventual medida “porque intervino la justicia provincial”. Y agregó que él solo puede tomar esta medida “en sentencias de jurisdicción federal” y no provincial, en declaraciones a Radio Con Vos.