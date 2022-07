Silvina Batakis juró como ministra de Economía

BUENOS AIRES. La designada ministra de Economía, Silvina Batakis juró en su cargo este lunes pasadas las 17 en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Tras varias idas y vueltas, la funcionaria asumió al frente del Palacio de Hacienda tras la renuncia de Martín Guzmán, el sábado por la tarde, en medio de un discurso de la Vicepresidente Cristina Kirchner, en el que cuestionaba la política económica de la gestión del renunciante ex ministro.

Según informaron fuentes oficiales, este lunes por la mañana, Batakis se reunió con el presidente Alberto Fernández y el canciller Santiago Cafiero en la Quinta de Olivos, informaron fuentes oficiales. Hasta el sábado se desempeñaba como secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, y fue clave en la quita de los fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires, un conflicto que está actualmente judicializado y que debe dirimir la Corte Suprema de Justicia.

Tras las reuniones con Alberto y con Cafiero, la flamante ministra mantuvo otro cónclave con el titular de Banco Central, Miguel Pesce. Y, pasado el mediodía, se juntó con el saliente Martín Guzmán en el Palacio de Hacienda.

Asumió el ministerio en medio de una corrida cambiaria en la cotización del dólar blue

Su llegada al Ministerio de Hacienda no fue bien recibida por el establishment cambiario y así, la cotización del “dólar paralelo” o dólar blue –el que surge de las operatorias informales no sujetas al cepo cambiario que mantiene el gobierno-, rozó los 280 pesos. Esto disparó la brecha cambiaria y suma más tensión al sistema financiero del país, que adolece de una moneda nacional “pulverizada”, según sostienen la mayoría de los economistas.

Batakis fue la Ministra de Economía del ex gobernador bonaerense Daniel Scioli (2011 – 2015), hoy Ministro de Desarrollo Productivo. Pero responde al kirchnerismo duro y a La Cámpora, con lo que, ya casi no quedan “funcionarios que no funcionan”, según las críticas que lanzaba Cristina Kirchner desde la derrota en las PASO del 2021.