Tolosa Paz defendió el fenomenal crecimiento patrimonial de Cristina

BUENOS AIRES. La primer candidata a diputada nacional por el Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, ensayó una explicación al fenomenal crecimiento patrimonial de la vicepresidenta Cristina Kirchner, la principal dirigente de la coalición oficialista, sobre quien pesan múltiples investigaciones penales por lavado de activos y asociación ilícita, entre otros delitos.

De acuerdo con Parlamentario, en uno de los tramos más picantes de la participación de Tolosa Paz en el programa Podemos Hablar, este sábado por Telefé, fue el momento del “frente a frente”, cuando dos participantes tienen la oportunidad de hacerse preguntas, cara a cara.

Picante cara a cara

Y les tocó a la periodista Débora Plager y a la candidata del Frente de Todos. Arrancó la periodista y fue al hueso: “¿Por qué Cristina Kirchner no puede explicar su patrimonio?”.

Ante esta pregunta, Tolosa Paz salió en defensa de la vicepresidenta y retrucó: “Creo que Cristina Kirchner explica su patrimonio donde lo tiene que explicar cualquier ciudadano que hace política, que es en las declaraciones juradas que presenta en la AFIP y en la Oficina Anticorrupción”.

“Cada vez que ha sido candidata o ha sido mandataria lo ha hecho. O sea, que en realidad lo explica. En todo caso, habrá personas que no encuentran creíble ese patrimonio. Pero la explicación la tiene y por eso una y cada vez que fue acusada de incremento patrimonial ha sido claramente absuelta”, lanzó la candidata kirchnerista.

Anoche en un clásico segmento del programa #PodemosHablar, me sorprendí ante la pregunta que me hizo la periodista @deboraplager.

Espero haber sido lo suficientemente clara con mi respuesta.@telefe @andykusnetzoff pic.twitter.com/pP21zxbXdB — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) October 31, 2021

“¿Pero no te parece extraño que una persona que se dedicó toda la vida a la función pública tenga tantos millones de dólares?”, insistió Plager, aunque el esquema establecía que solo fuera una pregunta.

Pero Tolosa Paz insitió: “Yo la he escuchado una y mil… Primero, yo le creo claramente a ella y a Néstor Kirchner que han pasado muchas veces por estas preguntas respecto a cómo, antes de llegar a ser presidente Néstor Kirchner y Cristina luego… Ellos ya venían del sur con una actividad privada que (los) dotó patrimonialmente, tengo entendido propiedades. Y a partir de ahí arrancaron (la) construcción de ese patrimonio. Yo no solamente le creo. Sino que ha podido demostrar en las distintas instancias judiciales qué pasó con ese crecimiento patrimonial”, opinó Tolosa Paz, olvidando que existen instancias judiciales aún abiertas –como el caso Hotesur- y que algunos de los sobreseimientos se dieron a partir de fallos de jueces con oscura trayectoria, como el fallecido ex juez Norberto Oyarbide.

La multimillonaria “abogada exitosa”

Pero la cosa no quedó ahí. Cuando Plager le recordó los dichos de Cristina Kirchner, que atribuyó ese crecimiento patrimonial a su condición de “abogada exitosa”, la candidata kirchnerista dijo que esa charla había sido “sacada de contexto”.

“Como somos vecinas de la ciudad de La Plata, tengo muy claro que se casó en la ciudad de La Plata con Néstor Kirchner. Y a partir de allí arrancó su actividad privada”, insistió la candidata del FDT.

“En los primeros años con Néstor, siendo los dos abogados de un estudio privado, y allí ella cuenta cómo antes incluso de que Néstor sea intendente de Río Gallegos, ya tenían una cantidad de propiedades de su actividad privada netamente. Así que para mí está muy aclarado. Si hay gente que no está conforme con esa aclaración tendrá que sostener judicialmente las acusaciones que le hacen hoy a la vicepresidenta incluso”, remató Tolosa Paz, sin ninguna mención a las causas como “La Ruta del Dinero K”, “Hotesur/Los Sauces” y “Vialidad”.