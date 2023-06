Un llamado a los jóvenes para que “se queden en las chacras” porque “el mundo va a necesitar de alimentos”

Hugo Humeniuk, el intendente electo de Concepción de la Sierra, estuvo presente en el tercer encuentro de la Escuela de Dirigentes de Activar brindando apoyo a los jóvenes: “me invitaron y me parece muy importante apoyarlos y contarles nuestra experiencia también en esta campaña. Así que para esta escuela de nuevos dirigentes que se vayan formando y que nos interesa que la gente se comprometa y se involucre más en la política, porque eso es lo que hace falta, que la juventud se involucre, se preocupe por su futuro”, expresó Humeniuk.

En ese sentido, destacó que Jeremías Giménez, con 20 años, es uno de los dirigentes más jóvenes que fue electo concejal de Concepción de la Sierra: “el dirigente más joven creo que de la provincia, que asume como concejal y es producto también de esta escuela, con mucha fuerza, con mucho empuje, con muchas ganas, así que acá vinimos a acompañar”.

Por otra parte, como productor agropecuario, les dio un mensaje de aliento a los jóvenes: “que no se desencanten de la producción, porque la mayoría se desencantan. Yo les pediría que se queden en las chacras, que sigan insistiendo con la producción, que el mundo va a necesitar de alimentos cada vez más. Hay muchas zonas que le falta lo principal que nosotros estamos viendo ahora, conectividad, porque hoy la conectividad lo es todo y, precisamente, hay que quedarse en la chacra a pelearla”, afirmó Humeniuk.

Uso del glifosato

Por otra parte, Humeniuk se refirió al uso del glifosato, a pocas horas de que la legislatura provincial aprobara la ley de bioinsumos. Se trata de productos biológicos destinados a ser aplicados como insumos en la producción agropecuaria. Estos productos sustituirán sustancias, como el Glifosato.

“El glifosato apareció en la década de los 80 como una solución, junto con todos los agroquímicos que fueron apareciendo. En la década de los 80, me acuerdo que siempre se decía que, dentro de 40 años, o sea, para la época que estábamos viviendo, si seguíamos así, no íbamos a tener cómo alimentar al mundo. Y, sin embargo, gracias a los agroquímicos, se producen más alimentos. Pero, del glifosato, cada uno tiene su visión de las cosas. Yo creo que, si habría que eliminarlo, tendríamos que ir eliminándolo muy gradualmente, no tan de golpe”, expresó Humeniuk.