Una beneficiaria de un plan social que habría sido manejado por el Movimiento Evita, reveló que la amenazaban si no iba a actos

POSADAS. En el contexto de la puja por el manejo de la caja política de los planes sociales como Potenciar Trabajo, entre el kirchnerismo y las organizaciones afines al Presidente Alberto Fernández, una beneficiaria que pertenecía al Movimiento Evita, habló públicamente de su experiencia y consideró que sufren “manoseos” por parte de los punteros políticos, cuando los obligan a asistir a manifestaciones, cortes y actos partidarios, bajo amenaza a hacerles caer los beneficios.

“Cuando empecé con Ellas Hacen, pedían que nos capacitemos y de un día para el otro, justo Cristina venía a inaugurar el hospital de niños, nos dijeron que hay presentismo, sino se los sacan a todos (los planes sociales)”, contó Gabriela sobre su primera experiencia yendo a un acto bajo amenaza de pérdida del beneficio.

“No sé quién manejaba los descuentos. Fuimos todos. Después Joaquín Losada, estaba de candidato a intendente de Posadas, sí o sí teníamos que ir a decorar el salón donde Joaquín iba a hablar, porque si no, nos sacaban el presentismo”, detalló Gabriela, dejando en evidencia un vínculo entre el Evita y una campaña electoral del ex alcalde renovador.

Martín Sereno, principal referente del Movimiento Evita en Misiones

También los habrían obligado a asistir a los actos de la Renovación frente a la Legislatura

Además, Gabriela reveló que “en los 1º de Mayo tenés que ir sí o sí, porque te sacan el programa o te hacen un descuento”. Esto hace alusión a las movilizaciones políticas que hace el oficialismo renovador cada 1 de Mayo, en el inicio del periodo ordinario de sesiones en la Legislatura de Misiones.

Según la mujer, ahora está en un movimiento en el que los apoyan para formar una cooperativa de trabajo. “Hay muchos casos de violencia (de género) entre nosotras. Pero sufrimos violencia del Estado, cuando te están apretando para ir para acá y dejá tus hijos (con el que sea) Nos manosean como quieren”, insistió Gabriela.

Alberto Fernández con Martín Sereno y otros dirigentes del Movimiento Evita

Ante la consulta del periodista Eduardo Pérez, para el programa TVA de MisionesCuatro, Gabriela aclaró que nunca le quitaron dinero del plan –un diezmo o parte del plan, para la mantención de la organización-, pero sí, punteros políticos los obligan a ir a movilizaciones y actos partidarios. “Si no te vas dos o tres veces te dan de baja los planes. Es un manoseo. Porque si estas cobrando un plan social no es que te guste vivir del Estado. No vivís con 19.600 pesos (mensuales)”, enfatizó la mujer.

“Cuando firmamos el papel de Ellas Hacen (ahora Potenciar Trabajo) se dice que nadie te puede sacar un peso ni ir a marchas políticas. No es correcto lo que están haciendo con la gente. Debería cambiar el manejo, exigir que la gente se capacite. Y no exigir la asistencia”, concluyó.