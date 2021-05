Vacunación VIP: Zannini no se arrepiente de haberse vacunado

BUENOS AIRES. En la noche del martes, el procurador del Tesoro de la Nación Carlos Zannini defendió el “Vacunatorio VIP”. El funcionario contó lo que le dijo a Horacio Verbitsky, otro de los inmunizados de forma anticipada por el Gobierno, y confesó que no se arrepiente de haberlo hecho: “Sabía que estaba en las condiciones legales de poder vacunarme”, dijo.

Además, justificó que su vacunación se haya realizado bajo la condición de “personal de salud”.

También cuestionó el fallo de la Corte Suprema por las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, y habló de la interna en el Frente de Todos por las tarifas.

“El 20 de diciembre surge la resolución 2883, yo acudo a la autoridad sanitaria, porque estoy incluido como mayor de 60 años, con enfermedades prevalentes y como autoridad decisional. Se podía hacer, fui y lo hice”, explicó Carlos Zannini, quien a su vez recordó que le dijo a Horacio Verbitsky que estaba “equivocado”.

“No tenés que actuar con culpa porque vos tenés derecho a eso, sos una personalidad que necesita ser protegida por la sociedad. El problema surge por la falta de vacunas y no por quién se vacuna”, le dijo Zannini a Verbitsky, según contó el propio funcionario en el reportaje.

Sobre este punto, el procurador retrucó y declaró que se arrepiente, pero de “no haberme sacado la foto”. “Ni yo ni mi mujer -que también se vacunó- hemos cometido ninguna violación de normas. Si me arrepiento de algo es de haberles dado la oportunidad de que nos critiquen, pero ellos no necesitan que yo cometa errores para que me critiquen”, sostuvo el excandidato a vicepresidente.

En otro tramo de la entrevista, Carlos Zannini reflexionó sobre su tiempo en prisión por la causa del Memorándum con Irán: “Aprendí que no estoy obligado a perdonar si ellos no se arrepienten. Realmente no he podido perdonarlos porque no dan muestras de arrepentimiento y lo volverían a hacer y, lo que es peor, estamos ante una derecha autoritaria, no democrática, que piensa que la supresión del otro es un camino”.

En tal sentido, consideró que se trata de una estrategia para quitarlo del plano de la política: “Es un sistema verdadero de dominación que se exporta al mundo subdesarrollado y emergente en contra de los movimientos nacionales y populares”.