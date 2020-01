POSADAS. Daniel Morel, miembro de la Unión de Comisiones, denunció que “siempre que se ve que las calles no están en condiciones, dan de baja los servicios de colectivo sin previo aviso” y que a pesar de la voluntad de diálogo, esperan que se sostenga el mantenimiento de las calles terradas.

Así mismo, denunció que en el barrio están preocupados por la situación de las altas malezas y falta de poda que hay, sumados a la acumulación de vehículos que se ubican en el sector de Logística de la Policía y “pueden ser focos infecciosos de dengue, que hace 4 años ha matado 3 vecinos en la zona del Aeroclub” puntualizó.

Morel señaló que el municipio tiene conocimiento y los recursos para resolver la cuestión de los baldíos, lo que insinuaría que hay decisiones políticas que no se han tomado anteriormente para resolverlo. Añadió que los funcionarios deben comprometerse a resolver la situación, ya que no corresponde que atiendan a las problemáticas de los empresarios sino de los vecinos que sufren estas circunstancias, destacando que “hay funcionarios que no conocen las problemáticas a las que se están enfrentando”.

También denunció que se ven todo tipo de hechos de inseguridad “constantemente y a cualquier hora del día y en cualquier lugar”, aludiendo a que es “impresionante la cantidad de motochorros” y que se ha vuelto difícil establecer una sensación de armonía en el barrio ya que “sucede en las paradas de colectivo, incluso” y que hace años piden que el ministro de gobierno se acerque y no han tenido respuesta alguna.

