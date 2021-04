POSADAS. En los últimos días, en el sistema informático del poder judicial se cargó un escrito presentado el pasado 21 de marzo ante el juez de instrucción 2, Juan Manuel Monte, en el que el titular de la Fiscalía de instrucción nº 2 de Posadas, Christian Antúnez opinó que la cabeza de sumario, que él mismo pidió crear en 2013, debe archivarse.

Según Antúnez, se está frente a un hecho ya juzgado, puesto que por el asesinato de la empresaria panadera Ramona Gauto, cumple cadena perpetua su ex pareja Jorge Alberto De Jesús, enjuiciado en 2015. “El hecho de muerte fue juzgado y la sentencia se encuentra ratificada por el máximo Tribunal de la provincia”, consideró Antúnez en el escrito presentado al juez Monte, según publicó LVM. El argumento del fiscal hace referencia al cuestionado fallo del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, que en 2017 ratificó el fallo contra De Jesús.

La causa paralela por la posible participación de más personas

Sin embargo, el propio Antúnez abrió el expediente paralelo en 2013. En el mismo, investiga la posible participación de más personas en el brutal asesinato de la empresaria de 37 años.

No sólo en la escena del crimen, se hallaron al menos dos ADN que no se corresponderían con la víctima ni con su ex marido. Además, hay declaraciones que apuntan a la participación de más personas. Inclusive, un sujeto que tendría vínculos con ex policías. Asimismo, en el marco del expediente conexo, Antúnez debe investigar amenazas de muerte proferidas por los sospechosos contra Daniel De Jesús, hijo de la víctima y del hombre condenado a perpetua.

Cabe destacar que el pedido de Antúnez para archivar la causa ocurrió una semana después de que se conociera que el juez Monte había librado una orden de detención para los hermanos José, Sergio y César Rodríguez Dos Santos.

Los oscuros ex empleados, el maleante y los ex policías

Estos tres son ex empleados de la panadería de la avenida Cabred, propiedad de Ramona Gauto y Jorge De Jesús. El joven Daniel De Jesús dejó a entrever que estos son quienes lo habrían amenazado con dejar de reclamar justicia, luego de la condena a su padre. Asimismo, la orden de Monte también estaba dirigida a un maleante con conexiones con dos ex policías. Este presunto cuarto implicado en el asesinato de Ramona Gauto, responde al nombre de Cristian Muñoz.

Tribunal que condenó a Jorge de Jesús por el crimen de Ramona Gauto

Al momento de esta nota, el tal Muñoz sigue con paradero desconocido. Antúnez se basó en su declaración para la apertura del expediente conexo. En 2011, el presunto delincuente declaró ante el entonces juez de instrucción 2 César Yaya –hoy camarista. Muñoz declaró que dos ex agentes de la minibrigada le habían armado una causa luego de contactarlo con los hermanos Dos Santos, para robar en la casa de Ramona Gauto.

Esa pista no avanzó en el juzgado de Yaya, uno de los jueces de instrucción más cuestionados en los últimos 15 años.

La detención y liberación de los hermanos Rodríguez Dos Santos

Así, el pasado 16 de marzo, los hermanos Rodríguez Dos Santos fueron detenidos y liberados a las pocas horas. Les extrajeron muestras de ADN para ser cotejadas con las levantadas de la escena del asesinato, el departamento de la calle Colón casi Bolívar.

Conocida la medida por parte de la representación de Daniel De Jesús, el abogado Arturo Irigoyen Cundom recurrió al fiscal Christian Antúnez. El abogado de Daniel busca que lo acepten como querellante en la causa paralela, que ahora el fiscal Antúnez solicita archivar.

La recusación contra Antunez

En un escrito elevado al juez Monte, quien también debe resolver si archiva la causa, el penalista acusa a Antúnez de “afectar los principios de objetividad, legalidad y oficialidad”.

Para Irigoyen Cundom existen medidas de prueba pedidas por el juez que aún están pendientes. Por ejemplo, los cotejos de ADN, “y aquí nos encontramos con un agente fiscal que va en contrasentido”.

Por otra parte, Irigoyen Cundom, aclaró que la sentencia por el juicio contra Jorge De Jesús, no está firme como plantea el fiscal. Es que el año pasado ingresó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación un recurso in pauperis, que debe resolver sobre la sentencia recibida por Jorge De Jesús.

Por último, el abogado también cuestionó la demora de más de un año por parte del juez Monte, para otorgar la querella a su representado, Daniel de Jesús. Al respecto, este miércoles, Irigoyen Cundom recurrió en queja a la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores, que deberá expedirse en los próximos meses.