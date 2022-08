Cómo afecta a los comerciantes el paro en el Mercado Central

POSADAS. Los operadores del Mercado Central iniciaron un nuevo paro este jueves 18 de agosto.

“Vamos a parar el Mercado, pero no como la otra vez (el mes pasado), vamos a ponernos de acuerdo y no va a trabajar nadie”, había declarado al programa TVA, que se emite por Misiones Cuatro, el empresario Luis Caloggero, al ser consultado sobre el tema.

El cierre del predio afecta a los comerciantes que debieron adelantar sus compras, como fue el caso de Jorge Rivero, quien dialogó con el móvil de Misiones Cuatro y al respecto declaró: “es el segundo paro que se hace a partir de hoy, cierran hasta nuevo aviso. En el conflicto anterior lo que pasó es que los precios se dispararon, por ejemplo, un cajón de tomates que estaba $1000 ahora se fue a $2000. Al no haber mercado hay desabastecimiento, lo poco que tienen inflan los precios, eso es lo que va a pasar, supongo, porque hoy es la última compra que se pudo hacer hasta el lunes”, explicó el comerciante de frutas y verduras.

“Se disparan los precios al no haber mercado, la gente que tiene mercadería lo aumenta. Esta vez compré mercadería hasta agotar stock y espero que se solucione pronto el problema”, agregó.

Y a modo de conclusión señaló: “pienso que Posadas se volvió un lugar turístico y de repente no me gusta porque vienen personas de otro lado, tenés que decir lo que pasa, te piden un kilo de manzana y de repente no tenés. Tenés que explicar y es ahí donde quedás mal”, declaró el comerciante.