Contaminación en El Brete: Desde el municipio solicitarán informes

POSADAS. Hace dos semanas, debido a un desperfecto en las tuberías, las actividades en el balneario El Brete y áreas de afluencias debieron ser suspendidas.

Desde la Municipalidad informaron el pasado 13 de mayo que las actividades en el balneario El Brete y áreas de afluencias tuvieron que suspenderse por un desperfecto en las tuberías que sondean la zona. Esa avería dejó como consecuencia la contaminación en las aguas.

En ese contexto, para seguir conociendo más voces sobre el tema, el móvil de MisionesCuatro, consultó con el intendente Leonardo “Lalo” Stelatto, quien al respecto declaró:

“Desde el primer momento hicimos el control del agua, no hemos recibido información oficial de ningún ente, se ha hecho en forma extraoficial. En eso fuimos lo suficientemente prudentes para trasladar esta situación a los clubes náuticos, que en parte han respetado y en parte no, porque se han notificados que la calidad del agua no era la adecuada para la práctica deportiva y muchos han bajado a río. Tenemos que actuar en forma solidaria y responsable en estos casos”, declaró el jefe comunal.

“La municipalidad hace los controles del agua, ha alertado a cada club de la situación y cada uno se hace responsable con la gente que ha permitido que baje a hacer práctica deportiva en un lugar donde no estaba apto”, afirmó.

“Actuamos de oficio, porque hemos visto lo que sucedía y nuestra Secretaría de Salud, la dirección de Bromatología, ha actuado en el control del agua permanente y ha seguido todo proceso de reparación que se ha venido llevando a cabo”, agregó.

Asimismo, dijo que el municipio va a pedir informes “como corresponde”. “Entendemos que hay una situación compleja para la salud de cada posadeño y como municipio tenemos que cuidar la salud”, expresó Stelatto.

Además, señaló que las estaciones de bombeos se encuentran todas “en correcto funcionamiento”.

“Hay que hacer un seguimiento a todas las cosas, más que nada a los servicios que generan problemas para la salud como el agua y las cloacas, donde el municipio tiene que estar cerca para prevenir lo que pueda generar daño en la salud de la gente”, manifestó el intendente.

“Lo que podemos hacer es reclamar, alertar y pedir informes y soluciones que sirvan para la gente esté mejor”, concluyó Stelatto.