Covid: el aislamiento mayormente no originó traumas o depresión, según psicopedagoga

POSADAS. De acuerdo con la Dra. Romina Chas, la titular del Servicio de Consultoría y Atención Psicológica y Psicopedagógica de la Universidad de la Cuenca del Plata, el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) decretado por el gobierno nacional no tuvo efectos psicológicos tan devastadores en Posadas, como sí ocurrió en otras provincias. A esa conclusión arribó Chas a través de un estudio con 300 participantes, una cifra que la propia psicopedagoga admitió que es limitada.

“Con un grupo de estudiantes de la Universidad decidimos investigar respecto del impacto que tiene el ASPO en la salud mental de las personas mayores de 18 años. Y los resultados fueron muy interesantes. A diferencia de lo que ocurrió en otras provincias, donde, a través de los medios de comunicación, veíamos que el impacto era aparentemente catastrófico, en nuestra provincia, inferimos que han oficiado de amortiguador, varios elementos”, detalló Chas, opinando que supuestas características idiosincráticas y socioculturales de Posadas, evitaron traumas y trastornos graves en las personas estudiadas.

Entre esas características “protectivas” Chas mencionó “que las personas han realizado el aislamiento en familia. Algo que nos caracteriza a los misioneros es vivir en familia, numerosa incluso. Nuestra población tiene un alto porcentaje de niños. Lo cual implica pasar en familia. Otro dato es que la mayoría de las personas profesa una fe y encuentra un sentido (religioso) a lo que está pasando. Y otra variable es que el aislamiento, la mayoría lo realizó en casas, que no es lo mismo que estar encerrados en departamentos. Y la edad de nuestra población, que es muy joven”, sostuvo Chas, repitiendo argumentos de funcionarios renovadores que plantean que el alto componente de menores de 18 años que residen en Misiones, ubica a la provincia en un status diferente del de otros territorios.

Más violencia y maltrato pero ¿menos depresión y trauma?

“Más allá de que aumentaron indicadores de violencia y maltrato intrafamiliar, respecto a la salud mental y los aspectos subjetivos, (el aislamiento obligatorio) no fue tan nocivo”, acotó la psicopedagoga, para quien, un aumento de la violencia intrafamiliar parece no afectar la salud mental.

De acuerdo con Chas, en el estudio observaron “elevados montos de incertidumbre y ansiedad. Pero no aparecieron indicadores de depresión y de trauma”, remarcó la profesional. No obstante, Chas aclaró que sólo trabajaron con población de Posadas. Y que el universo de estudio es claramente acotado. “Fueron cerca de 300 personas, no fueron muchos porque delimitamos la investigación en Posadas. Y fue entre Abril y Mayo, cuando estábamos en pleno encierro”, comentó.

“Habría que indagar los efectos post-pandemia, para ver si hubo un cambio después. Pero sobre la situación aguda, estos fueron los resultados”, dijo Chas, quien no dio muchas pistas respecto de cómo vinculan los resultados con los supuestos rasgos socioculturales de los posadeños, y en especial, con una muestra tan acotada (menos del 0,001% de la población).