POSADAS. Una casa de antigüedades ubicada en cercanías del Campus Universitario de la UNAM, en el sur de Posadas, estuvo 15 días sin concretar ninguna venta y para su propietario, el jubilado Hernán Opriel, esto se debe a la crisis económica, que hace que la gente priorice otros gastos en lugar de la adquisición de reliquias y objetos fabricados décadas atrás.

Opriel dialogó con el Móvil de MisionesCuatro sobre cómo marchan las ventas en su negocio de antigüedades y admitió que hubo una merma y “en 15 días hice una venta. Tengo antigüedades de muchísimos años, según mis clientes, es la única (casa de antigüedades de Misiones)”

Ante la consulta de este medio, Opriel no dudó en señalar a la situación económica, como la causa principal de la caída en sus ventas. Y ponderó que en su comercio “hay de todo, muebles antiguos y piezas de muchísimos años, en la zona que está preparada para el futuro museo, que no salió todavía”, detalló.

Según Opriel, subsiste gracias a “la magra jubilación” que percibe, y por eso no cierra su comercio. “Viene la gente, pero recorre, me felicita y se va. No subí los precios porque menos voy a vender”, aseguró el jubilado.

Y admitió: “hay gente que viene y prácticamente me regala (las antigüedades que luego él revenderá) por la situación que se está viviendo. Te dicen en castellano: ‘quiero vender por hambre’”, sostuvo.