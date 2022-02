Denuncian a mueblería por malos olores y uso de químicos tóxicos

POSADAS. Malestar de vecinas de la chacra 43 por malos olores y aparentes químicos tóxicos utilizados por una mueblería. La denuncia pública fue realizada por Nilda Aquino, vecina de Chacra 43 quien dijo al Canal 8 que espera una respuesta urgente de las autoridades municipales.

Según comentó Nilda, los productos que utilizan son tóxicos y afectan a la salud de su hermana, una persona con discapacidad de 76 años. “Usan productos tóxicos para la salud, irritables y que producen fuertes olores que se sienten en los ambientes de mi casa”, comentó indignada.

La vecina habría intentado dialogar con los empleados del lugar, aunque no tuvo respuestas favorables. “Hice una denuncia en la municipalidad en el área de salud e higiene, no me dieron respuestas y quisiera que se hagan responsables”, manifestó.

La mueblería esta ubicada en calle Morcillo Nº 1341 entre calles Brasil y Chile.