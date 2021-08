Empresario posadeño atrapó a un ladrón dentro de su casa

POSADAS. Daniel García relató a Misiones Cuatro, el reciente hecho de inseguridad que ocurrió en su vivienda familiar mientras su hijo estaba solo.

“Estaba trabajando en mi local comercial del centro, aproximadamente a las 7 de la tarde recibo la llamada de mi hijo, nunca me llama porque sabe que estoy ocupado y me comenta que había un chorro dentro de la casa, él estaba solo haciendo las tareas, escuchó un ruido en las palmeras. Miró por la cámara y vio al chorro entrando a mi casa, entró en pánico, agarró su celular, el perrito y se escondió en un ático secreto que tenemos para esos casos”, comentó el empresario posadeño.

En ese sentido agregó: “cuando me da aviso salgo a mirar volando, fue todo muy rápido, le dije a mi secretaria que llame a la policía, fui a mi casa lo más rápido que pude, cuando llego a él no lo encuentro porque estaba encerrado, fui a buscar en el patio donde podía estar el tipo”.

“Llega mi hermano porque mi hijo alertó a toda la familia, tratamos de llegar lo más rápido que pudimos, no lo encontramos. Cuando llegó la policía empezó a rastrillar toda la casa, es un patio grande donde el tipo se puede esconder, además hay palmeras eso tenía a favor aparte que ya estaba oscuro”, contó García.

Cara a cara con el ladrón

El hombre contó que la policía encontró al ladrón dentro de su casa, que intentó escapar, pero finalmente fue atrapado.

“Le digo a la policía que se me ocurrió que podía estar en un lugar, que le daba mi escalera para que puedan revisar en ese lugar que era más que seguro que estaba. Cuando coloco la escalera, el policía se encuentra con el chorro cara a cara y obviamente se escapa, sale corriendo por el mismo techo, va corriendo por todos los techos de la cuadra y en la esquina vive mi hermano que también estaba cuidando el patio de su casa por las dudas. Cuando cae de la vereda del otro lado de la cuadra, se le reduce al chorro y se le atrapa”, detalló García.

Por último, dijo que éste no es el primer episodio de robo que padece. “Estuve pasando por mucha inseguridad últimamente, en mis locales comerciantes están entrando, hace un mes tuvimos un hecho en la sucursal de calle Colón, las cosas no se recuperaron, pero al tipo se le atrapó y el año pasado también, antes dela pandemia me robaron”, relató.