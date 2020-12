Exintegrante de la CCC: “Me sacaron la ayuda porque no podía ir a las marchas”

Se trata de “Lidia”, una mujer que formó parte de la CCC, y fue víctima de la modalidad de puntajes para acceder a planes y ayudas sociales, que al no poder cumplir con los pedidos de la agrupación le fue quitado el beneficio otorgado por el Estado.

“Dejé de ir a las marchas porque tenía hijos chicos y no podía. Tenía que ir seguido al hospital con mi hijo y faltaba mucho, y al tiempo me quitaron el plan”, sostuvo la damnificada. Y agregó “yo sigo siendo pobre, y necesito el plan y me sacaron por no poder ir, y lo que más me indigna es que veo que van mujeres con hijos y le obligan, que no digan que no lo obligan porque si lo hacen”.

Según relató a Misiones Cuatro, la mujer se anotó con una delegada de la CCC y desde ahí comenzó a asistir a las reuniones. Sin embargo, para acceder a los beneficios debían cumplir una serie de los requisitos; asistir a las marchas, llevando a más gente a las manifestaciones; pagar un aporte mensual, que en su momento tenía un valor de 350 pesos. Además, cobraban 500 pesos en caso de que el beneficiario no pudiera asistir a las reuniones organizadas por la agrupación.

La exintegrante de la organización además contó que los punteros, para entregar las bolsas de mercadería a los beneficiarios, cobraban una tarifa, sin ningún tipo de comprobante, que según explicaban era en concepto de “flete”.

Además, señaló que los familiares de los delegados, cobran planes sin hacer nada, y que, pese a que las ayudas son otorgadas por el Estado, quienes lo manejan obtienen más beneficios que aquellos que realmente lo merecen y asisten a la Organización por necesidad.