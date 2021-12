Familias quedarán sin salida a la calle si avanza la construcción de un muro en una propiedad privada

POSADAS. Siete familias del barrio San Lucas, viven momentos de zozobra y desesperación por el avance de la construcción de un muro en una propiedad privada, que los dejará aislados, sin la única salida a la vía pública que tienen hasta el momento. Aseguran que se quedaran encerrados producto de la construcción proyectada en un terreno privado, que sería de una familia que estaría ligada a una iglesia cristiana.

Son familias que escasos recursos que residen hace décadas, en algunos casos, según señalaron los afectados. Viven en el interior de la cuadra que está frente a la Escuela 205, por calle Larrea. Y para ingresar a sus domicilios deben atravesar un pasillo improvisado, que desaparecerá cuando los propietarios del terreno, construyan el muro.

Silvia Andrea Galván, una de las afectadas, aseguró que no tendrán lugar para ingresar ni salir de su vivienda, lo que la dejará sin posibilidad de acceso a una ambulancia, en caso de necesidad. “Somos 7 – 8 familias, hay personas operadas del corazón, con epilepsia y niños. No tengo salida, si hacen muro. Somos pobres, hace 50 años que vivo acá. Nadie nos da ayuda y no tenemos nada”, contó.

Según Silvia, quienes avanzan con el muro, recibieron el terreno por donación para una Iglesia. “Hace dos meses vinieron a hacerse su casa allí. Y ahora quiere un muro porque es de él. Es creyente y ¿cómo Dios le dijo que nos deje sin pasillo? Que nos deje aunque sea un metro de pasillo, para que los chicos puedan ir a la escuela. Ni ambulancias van a entrar”, manifestó la mujer.

“Ellos no quieren hablar. Dicen que el terreno es de ellos. Y nosotros acá en el bañado. Nos pusieron tierra (por la construcción) y nos sacaron nuestro pocito de agua”, relató la mujer, que rompió en llanto al referise al conflicto. “¿Cómo salimos? Soy pobre. Vendo plantas y la gente me ayuda y me dan de comer. Me tengo que operar de un quiste. Ni una ambulancia va a entrar”, sentenció.