Habló la víctima de los motochorros: “Fue terrible”

POSADAS. Un violento asalto perpetrado por motochorros en la zona céntrica de la ciudad quedó registrado por las cámaras de seguridad de una propiedad privada. Hoy, la víctima del atraco tiene esperanzas de recuperar su documentación y de contactar a las dos personas que la socorrieron en ese momento de desesperación.

En diálogo con Misiones Cuatro, Laura Ávila expresó: “Fue terrible. Inesperado en Posadas, en esa zona y a esa hora”. La joven contó que volvía de trabajar, y cuando estaba a dos cuadras de su casa, apareció el delincuente. “Me dice: ‘Dame todo’. Le dije que no, me agarró por la espalda queriendo reducirme. Empecé a pedir auxilio y con mucha fuerza me arranca la mochila. Sale corriendo, se sube a la moto y huyen”, relató.

Violento robo de motochorro en Posadas pic.twitter.com/YwfNECMwlH — Misiones Cuatro (@misionescuatro) March 18, 2021

Laura fue socorrida por dos personas que pasaban por el lugar y que persiguieron a los ladrones, ahora intenta ubicarlas para saber si hay alguna pista que pueda servir para recuperar los elementos robados. “Era un chico que pasaba en bicicleta y un señor en un auto blanco”, destacó.

En la mochila, había una notebook de 11 pulgadas, blanca marca Lenovo, su billetera con toda la documentación y dinero que había cobrado. La joven resaltó que la computadora no tiene mucho valor económico, “es valiosa para mí por la información que contiene”, señaló.

Laura criticó la falta de presencia policial en las calles y aseguró que recientemente hubo varios hechos de inseguridad en la zona. “Hay policías controlando que la gente use barbijo en la Costanera, y no para defendernos a la gente que volvemos del trabajo”, dijo.

“Posadas se está volviendo una ciudad violenta”, advirtió.