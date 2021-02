Harán una caravana en reclamos por las fotomultas

Reunión de los vecinos afectados por las fotomultas

POSADAS. Ante la falta de respuestas de parte del Ministerio de Gobierno, los vecinos de distintos barrios de Posadas, que se reunieron este jueves en la plaza Ara San Juan, del barrio Acaraguá, propusieron continuar con los reclamos de manera pacífica, por las abultados costos que deben abonar por las fotomultas, que siguen “siendo ilegales, por no figurar ni en el registro de vialidad nacional, ni en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)” según expusieron.

En el encuentro, hubo varias propuestas para continuar los reclamos, de las cuales muchas inclusive serán puestas en marcha en las próximas semanas.

“El objetivo nuestro no es un atropello, sino, simplemente, queremos que reconozca que las cámaras son ilegales y hasta que no demuestres los papeles correspondiente seguiremos reclamando, pero lo que pretendemos es que se deje sin efecto todas las multas porque no tienen la aprobación legal para funcionar”, explicó Carina, una vecina.

Por tal motivo, desde la organización invitan a todos aquellos que se sientan afectados por esta situación a sumarse a este reclamo.

La caravana iniciará el domingo a partir de las 18 horas, desde la zona sur de la costanera y recorrerá los distintos trayectos.

Los vecinos autoconvocados denunciaron numerosas irregularidades que se han detectado en el funcionamiento de la oficina de Unidad Administrativa de control de Infracciones (UACI), además el maltrato reciben desde esta oficina cuando se realizan los reclamos.

En dos oportunidades los damnificados realizaron corte de avenida frente a la UACI, en busca de un respuesta al reclamo.

Además, manifestaron que todas estas quejas se elevaron al ministro Marcelo Pérez, quien hasta el momento no ha emitido respuestas.

“Por tal motivo, los reclamos a partir de ahora serán dirigidos al gobernador de la provincia de Misiones”, manifestaron los autoconvocados.