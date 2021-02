El equipo con el que se hacen las fotomultas en la ex ruta 213 y calle 178, no está homologado por Vialidad

POSADAS. El conflicto por las fotomultas irregulares que la provincia está imponiendo a automovilistas que pasaron por la zona de la Avenida ex ruta 213 y calle 178, sumó otro capítulo con la masiva protesta pacífica de los damnificados frente a la Unidad Administrativa de Control de Infracciones (UACI).

Según el abogado, Walter Antonio Ciano, representante de un grupo de damnificados, la idea era “primero organizarse para ver cuántos son los damnificados. Son entre 300-400 personas, las cuales han decidido organizar un grupo y realizar una protesta por el hecho de que el organismo no está dando una respuesta. Están utilizando un equipo que no está dando las garantías necesarias como para que estas multas sean válidas. En este caso particular, por el semáforo de la ex ruta 213 y 178”, comentó Ciano.

“Es un equipo que no figura homologado en Vialidad Nacional y Vialidad Provincial. No cumple con los regímenes legales para realizarse la multa. Ya se ha planteado en casos particulares”, preció el abogado.

De acuerdo con Ciano, “Misiones tiene una cierta cantidad de radares para realizar foto multas o medición de velocidad. Vialidad Nacional publica cuáles son los equipos y en este caso no figura como equipo habilitado. En principio, estas multas no tienen validez”, comentó el abogado.

“Si bien este reclamo se va a realizar de manera colectiva, el reclamo debe hacerse también de manera individual. (El damnificado) tiene que hacer su descargo en cada una de las multas y analizarse cada caso particular”, aclaró el letrado.