Impulsan una escuelita de fútbol “para sacar a los chicos de la calle”

POSADAS. En Las Vertientes, un grupo de vecinos está organizando una escuelita de futbol mixta, totalmente gratuita, para niños de entre 5 y 10 años de ese barrio del sur y otros de zonas aledañas. El entrenador de inferiores Juan Pereira explicó que la idea es “sacar a los chicos de la calle” y “alejarlos de los vicios”, para lo cual, fomentarán el deporte en la histórica cancha de Las Vertientes. Sin embargo, necesitan de toda colaboración posible.

En diálogo con MisionesCuatro, Pereira dijo que esperan que “dentro de una semana” puedan comenzar con las actividades. La escuela de futbol infantil, para niñas y niños, es para “chicos de 5 a 10 años”, dijo el entrenador. Y aclaró que no limitarán inscripciones y podrán ir niños de otros barrios aledaños a Las Vertientes.

“No se va a cobrar ninguna cuota”, recalcó Pereira. Y completó: “La idea es sacar a los chicos de la calle, que tengan acceso al deporte gratis. Si los clubes les cobran una cuota, hay muchos chicos que no pueden pagarla. Esto va a ser gratuito”, insistió.

Pedido de ayuda para la escuelita “Diego Maradona”

En esta línea, Pereira solicitó colaboración a la sociedad, con útiles como pelotas o con dedicación de tiempo, a todo aquella persona “que se quiera sumar para sacar a los chicos de la calle y alejarlos de los vicios”

“La preocupación es por los chicos. Hay mucha necesidad y hay mucha gente que hace cosas que no deben hacer. No hay ningún interés particular. Queremos alejarlos de los vicios”, reflexionó el entrenador. Y explicó que van a pegar carteles para que los interesados puedan inscribir a los niños. “Vamos a anotar a todos los que podamos. No vamos a discriminar a nadie. Y va a ser futbol mixto, ojalá puedan venir las niñas también”, comentó.

Los interesados en colaborar, pueden comunicarse al teléfono 3764582951.