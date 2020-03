La Chacra 83, está emplazada entre la calle Bosetti, Zabala, Avenida San Martin y Blas Parera entre Las Heras. Virginia, una residente del lugar, contó a Misiones Cuatro que hace casi dos semanas están en esta situación.

Contó que la municipalidad no da respuestas a los reclamos y que “hay presencia de mosquitos, si no fumigamos nosotros no vienen a fumigar”, expresó.

Seguinos en Google Noticias, entrá acá y dale click a la estrellita!

También podés seguirnos en Twitter, click acá!