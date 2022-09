“La sociedad está haciendo lo que no hizo la justicia”-dijo Edgardo Aló

Foto vía Telam

Fabián Tablado-acusado de asesinar de 113 puñaladas a su entonces novia, Carolina Aló, en la década del 90′-volvió a estar en la escena, luego de trascender que busca alojarse en Misiones, más precisamente en la ciudad de Posadas y “reinsertarse en la sociedad”.

Además, en la sesión del Concejo Deliberante posadeño de este jueves, van a presentar un repudio por la presencia del femicida, que significa un paso para declararlo “persona no grata”.

En ese contexto, este miércoles en el programa Horas de Periodismo (HDP) que se emite por Misiones Cuatro, Emilio Larocca y Eduardo Pérez conversaron vía Zoom con el Edgardo Aló, el padre de Carolina, quien, al conocer la noticia que el asesino de su hija se encuentra en territorio misionero manifestó: “no me sorprende porque es un periplo que viene desde Córdoba, donde lo echaron, se quiso instalar en el partido de la costa donde inmediatamente la gente reaccionó y lo declararon persona no grata por el Concejo Deliberante e intervino el intendente. Se mudó a Cañada Gómez y, en 48 horas pasó exactamente lo mismo”.

“Se fue a Corrientes, alquiló una casa y, cuando el propietario se entera quien es, le rescindió el contrato. Después me entero que se fue a Posadas”, declaró Aló.

En esa línea agregó: “tiene una tobillera y tiene que decirle a la jueza en que domicilio está, ahí es donde lo rechazan de todos lados por una sencilla razón, creo que la sociedad está haciendo lo que no hizo la justicia. En ese momento, tuve que aceptar de la justicia que 113 puñaladas, con dos cuchillos tramontina, una cuchilla de cocina y un formón, la justicia dijera que no había alevosía ni ensañamiento”, expresó.

“Hoy Tablado no puede aceptar las consecuencias de lo que provocó, el repudio de toda una sociedad”, exclamó el padre de la joven asesinada el 27 de mayo de 1996.

Con respecto a la situación de Tablado y su prontuario señaló: “después de lo de Carolina hubo cuatro mujeres más que denunciaron por amenazas de muerte, no solamente a las noviecitas carcelarias, sino también a su mujer, dijo que le iba a matar a ella y le iba a toca lo que más quería, sus hijas y su mamá”.

“No solo actuó con amenazas de muerte, sino que violó perimetrales sin importarle lo que le decía la justicia y en este momento está haciendo exactamente lo mismo, porque declaró a la jueza o juez, un domicilio que no existe, (en el centro de Posadas), hay una familia que está viviendo y declaró que no lo conoce a Tablado. Es otra violación”, declaró Aló.

Asimismo, agregó: “No lo digo yo, la justicia dice que es potencialmente peligroso, por eso estando en libertad le puso la tobillera para tener control. Le puso una perimetral de 300 kilómetros hacia mi persona y mi familia, algo inédito en este país y no solamente eso, la justicia me concedió un botón de pánico”.

Por último, anticipó que en Posadas y Corrientes va a funcionar la Fundación “Carolina Aló“, para dictar talleres de prevención en el noviazgo.