Más del 74% de las compras navideñas, con tarjetas de débito y crédito

POSADAS. Carlos D’Orazi, comerciante de la ciudad, contó a Misiones Cuatro que a pesar de la pequeña caída de las ventas en el 2019 “lo que preocupa es que ha caído un 54% de las ventas en pesos, en relación al año pasado”.

Asimismo destacó que “Posadas Mágica fue una solución para el comercio por el gran esfuerzo de todos los que lo hicieron ya sea desde la parte privada, institucional, financiera y crediticia; las ventas venían muy bajas y es evidente que este tipo de acciones nos están beneficiando y logran que uno aunque no logre la superación en ventas, por lo menos no terminemos el año con tantos números negativos”.

Con respecto al flujo de efectivo frente a las tarjetas de crédito y débito, D’Orazi remarcó que si bien “no maneja puntillosamente tales números, la gente destina el efectivo a saldar cuentas esenciales y la tarjeta fue ‘la vedette’ como en los últimos años, más o menos entre 74% y 78% de las compras navideñas fueron realizadas con crédito”.

Los problemas del consumo en un contexto de crisis económica

También remarcó la diferencia de que con respecto al débito cada vez se utiliza menos “porque las tarjetas están muy comprometidas y la gente hace maravillas para tratar de poner un poco en efectivo y el saldo hacerlo en tarjeta pero es algo que nos estamos acostumbrando para mal, porque no sabemos cómo hacer para vender productos caros”.

Con respecto a los precios y si serán remarcados o no, Carlos D’Orazi prevé que “dependerá de los productos que hayan sido importados, debido a que se han comprado con un precio de dólar que se verá afectado en los próximos meses”.

Por otra parte, destacó que en su rubro particular “no se sabe qué va a pasar con aquellos comercios que no comulgan con el gobierno nacional, y con esto digo que hubieron empresas de primer nivel que importaban con el dólar oficial, y otras empresas no amigas no tenían cupo y por lo tanto debieron importar al dólar paralelo del momento, por lo tanto eso deja entrever que va a haber cambios de precios en productos que sean importados”.