Padece discapacidad motriz y apela a la solidaridad para conseguir un andador

POSADAS. Alberto Orozco, un posadeño que padece discapacidad visual y motriz, volvió a hacer público un pedido de asistencia a la sociedad misionera y al Estado, dado que avanzó su artrosis en las rodillas y ya no puede caminar con bastón.

Precisa un andador o silla de ruedas con urgencia, no sólo para trasladarse a sus sesiones de quinesioterapia en el Hospital Baliña, sino también para hacer un seguimiento personal de las gestiones por una vivienda del Iprodha.

Orozco, quien estaría a cargo de niños en edad escolar, dejó su número de contacto para quien quiera y pueda colaborar. Es el 3764-144000.

Según contó a MisionesCuatro este lunes, “ahora no puedo caminar. Cuando fui a casa de Gobierno a presentar una nota, fue la última vez que pude caminar”, reveló Orozco, quien añadió que en el Iprodha le dijeron que le iban a adjudicar una vivienda social, “pero tengo que ir a averiguar, no puedo caminar y el taxi me cobra carísimo”.

“Ya no puedo usar el bastón y casi no puedo salir. No tengo más plata para manejarme en remis. Pregunté por un taxi para ir al Baliña mañana para el traumatólogo y me quiere cobrar casi 800 pesos. Y no tengo esa plata”, comentó Orozco, sobre la difícil situación que padece.

De acuerdo con Orozco, como no puede moverse, aún no pudo presentar pedidos al Ministerio de Salud o al de Desarrollo Social, para conseguir un andador o silla de ruedas. “Necesito urgente el andador”, expresó. Por otra parte, Orozco reveló que dos de sus hijos “van a empezar la escuela y no tienen casi nada” de útiles escolares. “Con el alquiler que pago, no alcanza. Yo cobro mi pensión y mi señora la asignación (universal por hijo). Le dijeron que no le corresponde la tarjeta alimentaria. Si tiene tres chicos menores de edad, me parece que le correspondería la tarjeta”, cerró el hombre.