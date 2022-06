Padres de la Escuela Especial Nº 1 siguen reclamando que culminen las obras

POSADAS. Padres de la escuela especial Nº1 continúan solicitando obras de refacción de la institución. Actualmente, los niños toman clases en espacios y terrazas prestadas de la Escuela Provincial Nº250. El reclamo viene desde hace tiempo y la semana pasada se manifestaron frente a Casa de Gobierno.

El padre de uno de los alumnos, José Duarte, habló con el móvil de Misiones Cuatro y al respecto declaró: “hicimos varias notas y nos prometieron que iba a empezar el 1 de junio las obras. Se ve que incumplieron con el pago y es el Iprodha está a cargo de la obra”.

Dijo que “incumplieron con la empresa que tiene que hacer la obra”.

Y agregó: “la semana pasada fuimos a Casa de Gobierno y nos dijeron que llamemos a Rentas. El fondo para hacer la escuela no salió del Ministerio de Educación, salió de Iprodha”, explicó Duarte.

“La empresa no cobró y está parada la escuela. Me indigna porque no tienen corazón con los más humildes, son discapacitados”, manifestó.

Asimismo, contó que los niños deben tener clases en otra institución donde pasan frío: “son chicos especiales, van a la Escuela 250. Los días de frio y lluvia no pueden ir y tienen que estar en un segundo piso”.

También contó que habló con el secretario del Obispado para que los alumnos puedan tener clases en una capilla y “no estén tomando frío”, expresó.

También dialogó con este medio Bienvenida Paredes, quien tiene dos hijos que asisten a esa escuela “estamos reclamando por la escuela para ver si pueden arreglar más rápido”.