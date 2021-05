Para Penayo “no hay pruebas” de hacinamiento en los colectivos, y él no puede salir a buscarlas

POSADAS. Para el Defensor de la Renovación, Alberto Penayo, no existen pruebas fehacientes de hacinamiento en los colectivos urbanos de Posadas, más allá de la gran cantidad de videos y fotografías que los usuarios le hacen llegar a través de las redes sociales. Y en una insólita interpretación de sus responsabilidades como Defensor del Pueblo, Penayo consideró que él no puede efectuar demandas o denuncias “de oficio” sin que exista previamente un reclamo individual o colectivo.

“Hay muchos reclamos, por servicios mal prestados, retiro de líneas, pero siempre pido que formalicen la demanda. Es primordial para defender los derechos, hacer la demanda. Porque si no caemos en una lógica en donde nosotros no podemos actuar. Si quiero ir a la justicia necesito la iniciativa que no es mía, siempre tiene que ser del pueblo”, opinó el defensor del pueblo de Posadas, quien considera que es “representante de demandas colectivas de la sociedad”. Es decir, no puede presentarse de oficio, ante una violación de derechos de los ciudadanos posadeños.

Según Penayo, actualmente tiene “muchos casos llevadas adelante contra distintas líneas de colectivos”.

Consultado por el incumplimiento de la disposición de la provincia, vigente a la fecha, que determina que los colectivos urbanos no pueden llevar más del 605 de su capacidad máxima, Penayo se desentendió del grave problema sanitario, en el contexto del avance de la segunda ola de coronavirus en el país.

“Me llegan mensajes por redes sociales. Pero no puedo formalizar eso, no podes determinar ni qué línea ni nada. No puedo hacer una cacería. Tenés que actuar con una demanda real. No puedo decir que no, pero no puedo decir que sí”, sostuvo Penayo sobre la gran cantidad de fotografías y videos que le acercan, mostrando hacinamiento en los colectivos urbanos.

Sin pruebas de violaciones del Grupo Z según Penayo

“No tengo la prueba ni puedo andar buscando las pruebas”, lanzó Penayo, dejando en claro que no actuará contra los intereses de las empresas del Grupo Z, que concentra el 96% de las líneas de colectivos y es uno de los principales aportantes en las campañas electorales del Frente Renovador de la Concordia Social, a la sazón, el espacio político al que pertenece este “Defensor del Pueblo”.

En un tramo saliente de la entrevista con MisionesCuatro, Penayo admitió: “Fotos (del hacinamiento en los ómnibus) sí recibí. Pero no sé de qué línea. Recibo imágenes permanentemente pero nadie dice, la línea 24 de tal recorrido de tal hora”, se quejó Penayo.

Con esto dejó en claro que piensa que no hay ninguna responsabilidad del organismo que preside, de investigar las denuncias de los usuarios expuestos al coronavirus al viajar sin distanciamiento social en los colectivos urbanos. “No sé si es una foto que sacaron en otra provincia y no podés saber”, insistió Penayo, poniendo en duda las múltiples pruebas de incumplimiento de los protocolos Covid-19 en las líneas de colectivos del Grupo Z.

“Estamos tratando permanentemente tratando de visibilizar los problemas”, finalizó el Defensor de la Renovación.

Cabe recordar que, según el Presupuesto 2021, la Defensoría del Pueblo cuenta con una partida asignada de $32.229.490.