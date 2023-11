Peligro de derrumbe: Una damnificada del edificio “Sofía” pide respuestas

POSADAS. El último fin de semana se llevó a cabo una evacuación preventiva de dos edificios ubicados en la avenida Mitre casi San Luis, debido al riesgo de derrumbe de una de las construcciones.

Por esta situación, se vieron afectadas alrededor de cinco familias. Una de ellas es Graciela, quien en diálogo con el Noticiero Edición Mediodía que se emite por MisionesCuatro contó que, tras la evacuación, no pudo sacar ninguna de sus pertenencias y debió quedarse en casa de familiares.

“Estamos muy conmocionados con todo lo que está pasando, me acerqué hasta la avenida Mitre para saber si había algún movimiento y no hay nadie, está todo cerrado, no se puede entrar, nadie está trabajando”, comentó.

“Nosotros como los otros inquilinos también están muy preocupados porque no pueden sacar nada”, agregó.

Asimismo, contó, que cuando le dieron aviso que el edificio debía evacuarse, no se encontraba en el interior del mismo: “fue desesperante, me avisan, me acerco, veo la vidriera rota y los inquilinos estaban afuera”, declaró la mujer.