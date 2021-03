Pese al inicio de clases, el rubro de los taxistas “sigue paralizado”

POSADAS. “Teníamos la expectativa de que íbamos a trabajar un poquito mejor, pero lamentablemente no es así”, expresó Víctor Welter, un taxista posadeño para quien el inicio de clases no incidió en una mayor demanda del servicio, tal como esperaban los choferes y peones de taxist.

“Somos conscientes. Todas las cosas aumentaron un 70-80%, así como aumentó el combustible, 5 veces, aumentaron todas las cosas. Pero seguimos en la misma”, se quejó Welter y agregó que ahora, la actividad se ve resentida por la competencia del servicio UBER.

Para Welter, el inicio de clases y los traslados de escolares, no impactaron en la demanda de taxis en Posadas. “No se sintió para nada, seguimos en la misma. Esperamos que el gobierno o las autoridades traten de darnos una solución a esto”, sostuvo, además, aclaró que “por ahora la tarifa sigue igual”.

En cuanto al sistema UBER, que los taxistas consideran competencia desleal, Welter enfatizó que “UBER sigue trabajando normalmente. Se le planteó (el Ejecutivo) en varias oportunidades (que se regularice la actividad de UBER), pero no hay respuestas. Siempre con un verso diferente, no se puede hablar con el intendente. Y tenemos que hablar con los secretarios, que son abogados, arquitectos o ingenieros y no se puede hablar con ellos”, sentenció el taxista.