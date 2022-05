Piden justicia por Daiana, la joven que falleció en dudosas circunstancias

POSADAS. En enero de 2021, Daiana Yanet se acercó hasta el hospital de Itaembé Guazú y, según reveló su madre, el médico que le atendió le indicó una inyección y no sabía que la joven estaba en paro cardiorrespiratorio.

A más de un año de lo sucedido, la familia de la muchacha sigue esperando respuestas y este jueves hubo una movilización en el centro de la ciudad.

El móvil de Misiones Cuatro dialogó con una de las presentes, Yaquelin Vera, quien es referente del Área de violencia de la CCC, quien al respecto comentó: “recibimos el llamado de la mamá de Daiana, fue muy doloroso, porque después de un año avisan que van a cerrar el caso porque no hay pruebas”.

Asimismo, rememoró lo sucedido con con Daiana “se fue por un dolor de vientre, tomó un ibuprofeno, tenía muchos vómitos, la mamá le dice que se acerque hasta el Hospital de Itaembé Guazú donde le atendieron bien en varias ocasiones. Se acerca, le inyectaron, estaba con su novio, él forzó la puerta para entrar porque escucha un ruido y Daiana estaba en el piso”.

Y agregó: “en la historia clínica aparece que nunca fue inyectada. Le dio un paro cardiorrespiratorio, supuestamente la llevaban a un hospital de alta complejidad, al Favaloro. La suben a la ambulancia y cuando la mamá la ve estaba toda hinchada, tenía brotes como de alergia”, comentó Vera.

“Daiana venía haciéndose estudios para ser mamá y le salieron que estaba perfecta y resulta que se fue por un dolor de vientre y tuvo un paro”, acotó.

Además, contó que por falta de pruebas la investigación por la muerte de la joven va a cerrarse. “La familia solicitó autopsia hace un año y actualmente avisaron que van a cerrar el caso porque faltan pruebas”.

Esperando respuestas

Hace unos meses, Adriana González, la madre de Daiana habló con el móvil de Misiones Cuatro y dio detalles de lo sucedido.

“Mi hija falleció el 6 de enero del 2021. Desde esa fecha estábamos esperando a que haya respuestas”, contó

“Le pregunto al médico ¿Qué pasó con mi hija? y me dijo: ‘le bajó la presión, no le pudimos recuperar, le dio un paro cardiorrespiratorio, no sé qué le pasó a su hija. Yo le bien a su hija y jamás me imaginé que estaba en un paro”, comentó la mujer.