Protesta en el SiPTeD por despidos injustificados

Silvana Pintos, Delegada de ATE de los trabajadores del SiPTeD, y Norberto Godoy, secretario adjunto de ATE, brindaron detalles sobre la situación que ha generado malestar entre el personal.

Silvana Pintos, Delegada de ATE de los trabajadores del SiPTeD destacó la falta de aviso y justificación en los despidos, que ocurrieron antes del 31 de diciembre. Expresó su preocupación por la falta de información sobre los motivos y mencionó que los afectados continúan presentándose en la institución, a pesar de no contar con un empleo formal. “Estamos bien, pero no como deberíamos. Hay inconsistencias en salarios, ‘frizamientos’, gente que no trabaja, gente que sí y así estamos”, añadió.

La delegada subrayó la necesidad de que se revean estas decisiones, ya que, según su opinión, los despedidos cumplen con los requisitos para continuar en sus puestos. Además, expresó su frustración por la falta de diálogo, informando que no recibieron respuestas ni se les ha brindado la oportunidad de discutir la situación con las autoridades.

Por su parte, Norberto Godoy, Norberto Godoy, secretario adjunto de ATE, respaldó la protesta, explicando que se sumaron a la medida debido a los despidos en el SiPTeD. Señaló que el edificio fue cerrado para evitar atender sus reclamos, a pesar de que anteriormente se encontraban en una mesa de negociación sin inconvenientes.

Godoy recordó una reunión provincial en la que les habrían asegurado que ningún trabajador sería afectado laboralmente, una promesa que, según él, no se está cumpliendo.

La protesta se erige como un llamado de atención a las autoridades del Gobierno provincial para que reconsideren los despidos y establezcan un diálogo transparente con los trabajadores afectados.