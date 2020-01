Roberto Dorrego: “Los laburantes estamos desprotegidos totalmente”

Imagen ilustrativa de la web

POSADAS. Roberto Dorrego posee una peluquería y en marzo de 2019, la puerta de ingreso al local fue violentada y se llevaron varios insumos de peluquería, que eran de alto costo.

“Nunca tuvimos respuestas de las autoridades, yo calculo que la sociedad no tiene respuestas”, manifestó Dorrego cuestionado el accionar de los policías, que supuestamente investigaban el hecho de robo en su negocio.

En ese sentido agregó: “hubieran tenido la gentileza de decir estamos trabajando, mentir por lo menos, pero no pasó nada, silencio total. Algo raro hay y no dejan de cubrirse, hay que revisar que no se cubran entre ellos”, manifestó el estilista.

En cuanto al tema de la inseguridad declaró que “no se va a solucionar porque el gobierno que vino va a liberar todo, nosotros los laburantes estamos desprotegidos totalmente”.

La entrevista