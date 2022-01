Se produjo una retracción del 30% en el consumo de carne en Enero, afirman

POSADAS. Tras un mes de diciembre con buenos niveles de ventas, en el primer mes del 2022, cayeron las ventas en un 30%, por una retracción del consumo que estaría ligada a factores estacionales y económicos. “Se sintió la rebaja en las ventas”, dijo Hugo Metrechen, propietario de una carnicería, quien consideró que la caída del consumo rondó el 30%.

Sin embargo, los precios se mantienen estables, según confió Metrechen. “En los cortes, los precios son normales. Se mantienen los precios de diciembre, no hubo aumentos”, dijo el comerciante, y comentó que algunos cortes, como los parrilleros, bajaron en un 10% -por la escasa demanda.

No obstante, Metrechen anticipó que la sequía podría impactar en la oferta de cortes cárnicos y en los precios. “Si sigue así y no llueve, por más que entren cortes de Santa Fe y Buenos Aires, se va a complicar. Puede haber un faltante (de cortes), aunque todavía no (ocurre)”, sostuvo Metrechen, dando cuenta de una posible reducción en la oferta que elevaría los precios.

Consultado por MisionesCuatro, Metrechen consideró que en “20 – 25 días se puede sentir el faltante en algunos cortes”.