Stelatto: “Nunca escondimos la realidad, Posadas necesita obras de saneamiento”

POSADAS. “Lo hemos recalcado cuando nos piden obras de empedrado, cordón cuneta y pavimento, Posadas necesita obras de saneamiento (pluvial)”, resaltó el intendente renovador Leonardo “Lalo” Stelatto, en diálogo con MisionesCuatro, en su balance de lo ocurrido en la ciudad tras el temporal de este jueves, en el que decenas de familias debieron ser asistidas por el anegamiento y la voladura de techos.

“Nunca escondimos la realidad”, opinó el alcalde, quien recalcó que la prioridad de la obra pública debe ser el saneamiento hídrico, porque de no resolver a dónde evacuar el agua de los arroyos y de las lluvias, no se puede pavimentar calles. “Si no tenemos solucionada la base de todo, no podemos construir arriba, así lo hemos encarado desde Vialidad”, subrayó el ex presidente de la Dirección Provincial de Vialidad.

Para el ingeniero, “las obras de saneamiento son prioritarias. No se pueden hacer (todo otro) tipo de obras si no sabemos a dónde vamos a conducir el agua. Estamos trabajando en esos proyectos y seguramente vamos a seguir resolviendo (los problemas)”, consideró el alcalde.

Problemas de cálculos de obras ya realizadas

En esta línea, Stelatto sostuvo que hay problemas con los cálculos realizados en términos de saneamiento hídrico, porque la ciudad se ha expandido y corresponde recalcular y modificar obras. “Al tener mayor superficie cubierta y permeable, la situación de cálculo ha variado y tenemos que redimensionar obras de saneamiento. Hay que recalcular algunas situaciones y ver dónde tenemos problemas”, admitió el intendente.

Entre otros problemas admitidos por el intendente, se encuentra el problema de los desagües del microcentro posadeño, donde “hay muy pocos (desagües) que están funcionando correctamente. Pero también hay problemas en los barrios, tenemos que llegar a los lugares más complicados”, dijo.

“Son situaciones puntuales que se dan lluvias como las de ayer, donde cayó gran cantidad de milímetros de agua en poco tiempo. No vamos a resolver todos los problemas de Posadas en cuatro años, porque es una ciudad muy extensa”, expresó Stelatto, al ser consultado sobre si en algún momento podrá decir que la ciudad está libre de las inundaciones.

Para el intendente, son prioritarios una “serie de saneamientos en desagües pluviales para transportar el agua de manera subterránea. Es algo que no tiene que parar nunca, en la medida en que tengamos la disponibilidad financiera para hacer las cosas”, confió el intendente. “Lo que no podemos decir es que estamos esperando el financiamiento de fulano o mengano”, sentenció Stelatto, en un disparo por elevación al ex alcalde, Joaquín Losada.