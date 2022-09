Toma de tierras en Chacra 189: “En el Iprodha me pidieron un garante que cobre más de $130 mil”, reveló una joven con dos hijos

POSADAS. La problemática de las familias sin techo que deciden ocupar tierras en Posadas mostró otra arista este viernes, con la revelación de una joven madre de dos niños pequeños que forma parte del grupo de 54 familias que tomaron tierras en la Chacra 189: en el Iprodha (Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional) estarían exigiendo garantes con sueldos de $130 mil a las personas en situación de vulnerabilidad social y bajos recursos, que van a solicitar viviendas sociales.

En la Chacra 189, la toma de tierras ya cumplió un mes, y a las 10 familias que inicialmente se instalaron ocupando un lote, se les sumaron otras 44. Según Micaela Báez, una joven madre de dos niños que forma parte de este asentamiento informal, hay unos 30 niños en el predio ocupado.

Consultada sobre lo que vivieron los ocupantes en el asentamiento, con las lluvias que se dieron en las últimas horas, Báez contó: “algunos están bien y otros bastante mal. Anoche ayudamos a muchos vecinos, porque era una chorreada de agua, mojada de colchón, frazadas y de todo. De todas formas, están ahí adentro”, relató la joven, añadiendo que una radio les alcanzó chapas de cartón y maderas.

“Yo tengo chicos, pero nuestra prioridad es una compañera que tiene gemelitas de 4 meses. Que estaban cuando tenían 3 meses y ahora cumplieron 4. A ella le ayudamos más que nada”, contó la joven al Móvil de MisionesCuatro.

Ante la consulta de este medio, Báez explicó que “vinimos acá porque hay muchas familias que alquilábamos y sinceramente, no nos alcanza, Te suben el salario universal pero los comercios también suben”, dijo la joven sobre la incapacidad de los planes sociales de equiparar al costo de vida, disparado en el presente contexto de altísima inflación.

Asimismo, otra de las razones de la ocupación, tendría que ver con la falta de respuestas del Iprodha, que no es muy diferente de una inmobiliaria comercial al momento de exigir requisitos. “Me fui al Iprodha y me pidieron un montón de requisitos, inalcanzables. Fijate que me pidieron un garante que cobre más de $130 mil. El cual no tengo. Porque si fui a pedir una vivienda solidaria, obvio que no tengo ese garante así”, detalló Báez, en tono crítico hacia el instituto provincial de desarrollo habitacional.

En tanto, otras familias “vivían de prestados, arrimados” y por ello desembocaron en la toma.

“Éramos 10 familias cuando ingresamos (a la Chacra 189) Y ahora somos 54 familias. No recibimos ayuda de nadie. Comíamos lo que teníamos. Siempre nos reuníamos los vecinos entre todos, poníamos lo que teníamos (para comer) Siempre pensando en los chicos. Hay más de 30 chicos acá”, detalló Báez, sobre la subsistencia en el asentamiento en el que se encuentran desde hace un mes.

Para Báez, sobrevivir en una toma de tierras, “es horrible. Los primeros días lloraba, porque mi casita chorreaba todo. Tengo mi nena de 4 años que sufre de asma y la humedad le mata. Mi varoncito cumplió 11 meses y tiene broncoespasmos súper graves. Le picaron hormigas, le agarró fiebre y vómitos”, relató la joven mamá, que en los primeros días pensó en dejar el lugar.

Sin embargo, “estoy acá porque me la banqué y pensé: es un techo para ellos dos (sus hijos) que nadie nos va a dar. Busqué soluciones por todos lados y no las hubo”, expresó Báez, quien añadió que dos movimientos sociales los asisten con comida para los niños del asentamiento. “Si seguimos acá es porque necesitamos. Estamos con toda la fuerza para salir adelante, para que nos escuchen y nos den una solución. Porque es injusto vivir así”, concluyó la joven.