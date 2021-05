Violento asalto a conductora de “Chamameceros” de Pablo Velázquez

POSADAS. Este lunes, poco después de las 19 horas, la conductora bajó del colectivo y cuando caminaba rumbo a su casa, en la intersección de la Calle 117 y Tambor de Tacuarí, fue sorprendida por un motochorro.

“Venía distraída como cualquier transeúnte. Uno de los motochorro me ataca de atrás, por el cuello, me reduce al suelo y me quita la cartera. Cuando intenta dar la vuelta para subir a la moto, le propiné una patada fuerte y fue donde se enojó. Cuando me quise levantar, me empujó y caí de espaldas contra el cordón cuneta”, relató.

Carmen Centeno, fue socorrida por unos vecinos y luego de realizar la denuncia, fue atendida en un nosocomio local. “Tengo un traumatismo de tórax, me dificulta para respirar y para hablar, me agito. Hoy me dieron el alta y estoy de reposo. Gracias a Dios no pasó a mayores”, contó.

La conductora remarcó la importancia de tomar medidas contra la inseguridad que no da tregua en la capital provincial.