Violento robo a un jubilado en Miguel Lanús

POSADAS. Guillermino Neu, víctima del robo, en diálogo con Misiones Cuatro contó que al momento del robo se encontraba dormido, cuando cerca de las cuatro de la madrugada, dos malvivientes irrumpieron en su domicilio de manera violenta.

Según el relato del jubilado, los hombres se abalanzaron sobre él, e intentaron matarlo, ahorcándolo. “Llegó un momento en que me sentí asfixiado, casi muero. Pero pude brincar y sacarme de ellos”, agregó.

Asimismo, señaló que no pudo ver el rostro de los ladrones, pero que por la contextura y la fuerza que tenían consideró que no superaban los veinte años. Además, indicó que en los cuarenta años que vive en el barrio, es la cuarta vez que fue asaltado y nunca pudo recuperar las pertenencias sustraídas.

Pese a que en robos anteriores no denunció los hechos, en esta ocasión decidió acercarse a radicar la denuncia. Hasta el momento no hay detenidos por el hecho. No obstante, la víctima cree que son delincuentes de la zona.





El octogenario, contó que de la vivienda fueron sustraídos 40 mil pesos, que estaban destinados a pagar la cuota de un auto, y algunas otras pertenencias. Sin embargo, ante la reacción de la víctima no pudieron llevarse dos garrafas y una soldadora que fueron abandonadas en el patio.

La víctima además manifestó que la zona es peligrosa, debido a que no hay suficiente iluminación y expresó: “Hace cuarenta años que pago el alumbrado, no debo nada, pero el alumbrado es una miseria”.