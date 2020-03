Acumulación de basura y mosquitos en Barrio Fátima

“El municipio no pasa a buscar, no sé que le pasa, la delegación no aparece”, declaró Santos, un vecino de barrio Fátima a Misiones Cuatro.

Por su parte, Eliana relató: “antes de la pandemia el basurero ya no pasaba, tampoco viene nadie del municipio”.

También contó que en el barrio hubo casos de dengue.

Aguas estancadas y contaminación

Soledad, una vecina de Las Tacuaritas contó a Misiones Cuatro que el municipio no se acerca a fumigar, conviven con aguas estancadas, que genera proliferación de mosquitos.

“Cuando llueve se inunda y es peligro para los niños”, relató la vecina a Misiones Cuatro.

La laguna de agua estancada está ubicada frente a una plaza y genera peligro para muchos chicos que ya se cayeron.

También contó que no tienen respuestas de las autoridades “nos dicen que nos cuidemos del dengue pero no nos ayuda”.