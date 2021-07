Advierten que baja la efectividad de las vacunas Sputnik V cuando se aplica dos veces el mismo componente

POSADAS. Tras el escándalo por el grosero error ocurrido en el vacunatorio de San Pedro, donde a Eldor Heinzerreder, un changarín de 61 años, le aplicaron dos veces el componente 1 de la vacuna Sputnik V, el investigador del Conicet Guillermo Docena dejó en claro que no hay ningún riesgo para la salud del damnificado, aunque, sí, la efectividad de la vacuna será más baja que si se hubiera completado el esquema de vacunación como corresponde, aplicando la vacuna con el adenovirus 26 (componente 1), primero y después, la vacuna con el adenovirus 5 (componente 2).

En diálogo con MisionesCuatro, Docena insistió en que los síntomas que experimenta Heinzerreder (tos, dolor, hormigueo) no están vinculados a la doble exposición al componente 1 de la vacuna rusa contra el coronavirus (Covid-19). “Las reacciones no tienen que ver con la aplicación de dos componentes. No hay forma de relacionar la tos con la vacuna, habría que ver si no tiene Covid”, puntualizó.

En esta línea, Docena recalcó: “No creo que combinar dos vacunas que es un error programático, genere esos síntomas. En (el instituto) Gamaleya probaron eso. Dar dos veces la primera dosis, dos veces la segunda, dar primero la dosis 1 con adenovirus 26 y segundo, la dosis 2 con adenovirus 5 y al revés. Y lo que mejor eficacia fue lo que se está usando. No se observaron reacciones adversas”, enfatizó.

Por otra parte, Docena llamó la atención sobre investigar si este error ocurrido “fue con esta persona o con todos, porque no tenían el componente 2. En Rusia han cambiado la forma de rotularlo desde Rusia y hay que prestar atención para evitar estas cosas”, enfatizó.

Tendrá menos inmunidad por un error en el vacunatorio de San Pedro

En cuanto a qué ocurrirá con Heinzerreder, que deberá esperar otros 120 días para recibir el segundo componente de la vacuna Sputnik V, Docena argumentó: “Sería una tercera dosis, mal no le va a hacer. Pero antes de hacer eso, yo mediría anticuerpos”, sostuvo.

Según el investigador, Heinzerreder “debería tener menos anticuerpos”, por recibir dos veces la vacuna con el mismo adenovirus. “En la primera dosis se generan anticuerpos contra el adenovirus 26. Cuando se da la segunda dosis, del mismo adenovirus, esos anticuerpos bloquean al virus, por lo cual bajaría la eficacia. Por eso AstraZeneca es menos efectiva que Sputnik, porque esta usa dos adenovirus distintos”, explicó Docena.

“Si hay anticuerpos me quedaría tranquilo porque la vacuna funcionó y a los seis meses darle la tercera dosis, con el componente 2 del Adenovirus 5”, opinó el experto sobre el caso del changarín mal vacunado en San Pedro.

Sin embargo, Docena insistió en que es raro “que figure que le dieron la segunda dosis. Le dieron una segunda vez, la primera dosis. Esto debe ser denunciado (a las autoridades). Lamentablemente, va a tener una menor eficacia ese esquema de vacunación que si se hubiera hecho (la combinación Adenovirus 26 / Adenovirus 5)”, precisó.

En esta línea, Docena recomendó a todos los que vayan a aplicarse vacunas contra el coronavirus, se encarguen de especificar a los vacunadores, qué componente les van a aplicar. “En otros lugares no hay vacunatorios con los dos componentes. Hay que reforzar lo que es el chequeo de qué se le va a administrar a cada persona”, subrayó.

Asimismo, Docena reiteró en que “es importante ver que no se hizo esto (doble vacunación con el componente 1 de Sputnik V) con las otras personas”.