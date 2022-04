Advierten que hay faltante de aceite y harina

POSADAS. Pasó Semana Santa donde aumentó considerablemente la demanda de ciertos productos como el aceite, harina, almidón y algunos lácteos. Por ello, Canal 8 recorrió algunos comercios posadeños para hacer un relevamiento de precios y stock.

En ese sentido. Daiana Cabrera, encargada de un autoservicio advirtió que faltan aceite y harina y agregó que producto de la escasez tuvieron un fuerte incremento en los precios.

“Aceite de girasol no se está consiguiendo. No hay variedad de marcas y tamaño grande no se está consiguiendo”, dijo la comerciante quien agregó que “hubo bastante incremento en las cosas”, señalando que tiene que ver directamente con el faltante.

Consultada sobre los lácteos, Cabrera dijo que en Semana Santa salió mucho la leche entera y aclaró que, pese a la demanda, todavía cuentan con stock. “Tenés de 140 para arriba en cajita y sachet”, cerró.